Партия «Әділет» проводит фестиваль трех поколений по всей стране

Всего запланировано 20 мероприятий с участием более 3,5 тысячи человек

Фото: партия «Әділет»

​С 1 по 4 октября в Казахстане проходит республиканский фестиваль «Үш ұрпақ - ортақ мұрат», организованный партией «Әділет» к Международному дню пожилых людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фестиваль объединяет представителей разных возрастов вокруг общей идеи - сохранить связь поколений и передать дальше жизненный опыт, знания и ценности.

​Особую роль старшего поколения в жизни общества неоднократно отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент подчеркивал важность наставничества, передачи жизненного опыта молодежи и воспитания подрастающего поколения в духе общечеловеческих ценностей. Эта идея легла в основу фестиваля «Үш ұрпақ - ортақ мұрат».

​На центральном мероприятии фестиваля, которое прошло в столичном парке «Жетісу», заместитель председателя партии «Әділет» Ержан Жылкыбаев отметил, что уважение к старшему поколению не должно ограничиваться вниманием в праздничные дни.

​«Старшее поколение заложило основу того, что сегодня имеет наша страна. За этим стоят десятилетия труда, знания и большой жизненный опыт. Наша задача - не потерять эту связь. Молодежь должна знать свои корни, уважать труд старших и перенимать их опыт. В свою очередь, старшему поколению важно оставаться активной частью общественной жизни. Именно такая связь поколений укрепляет наши общие ценности –уважение, ответственность, трудолюбие, солидарность и патриотизм», - сказал Ержан Жылкыбаев.

​Эта идея определила и формат фестиваля. Вместо традиционной концертной программы в регионах организованы открытые площадки, где представители разных поколений общаются, занимаются спортом, участвуют в национальных играх и творческих мероприятиях, делятся знаниями и осваивают новые навыки.

​Так, в Шымкенте в Центре активного долголетия прошли соревнования по бильярду, настольному теннису, шашкам и шахматам с участием около 30 пожилых людей. В Павлодаре для ветеранов труда организовали турнир по бильярду. За победу боролись 17 участников из Павлодара и Актогая в возрасте от 65 до 88 лет.

Одно из основных направлений фестиваля - диалог поколений. Участники говорят о семье и воспитании, отношении к труду и ответственности, национальных традициях и ценностях, которые важно сохранить и передать дальше.

При этом знаниями делятся обе стороны. На площадке «Цифрлық ата, цифрлық әже» молодые волонтеры помогают пожилым людям осваивать цифровые сервисы, объясняют правила безопасности в интернете и способы защиты от мошенничества. Повышение цифровой грамотности пожилых людей и их защита от интернет-мошенничества также входят в число направлений работы партии.

На площадке «Болашаққа бағдар» участники записывают пожелания и видеопослания будущим поколениям. Программа фестиваля также включает национальные игры - тоғызқұмалақ и асық ату, знакомство с традиционными ремеслами и совместные творческие выступления. Так, в Астане в концертной программе выступил народный ансамбль ветеранов «Есіл толқындары», участникам которого от 65 до 81 года. Коллектив существует с 2017 года и регулярно гастролирует по Казахстану, демонстрируя на практике возможности активной жизни в старшем возрасте.

В мероприятиях фестиваля участвуют представители старшего поколения и молодежь, депутаты, партийный актив и волонтеры. К организации программы в регионах подключились молодежное крыло партии «Жастар Рухы» и «Жас Ұлан».

Поддержка старшего поколения входит в число приоритетов предвыборной программы партии «Әділет» на 2026–2031 годы. В числе предложений - развитие центров активного долголетия, совершенствование ранней диагностики и системы долговременного ухода. Отдельное внимание уделяется вовлечению активных пенсионеров в наставничество, волонтерство и общественную деятельность, где их профессиональный и жизненный опыт может быть востребован молодым поколением.