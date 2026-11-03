Партия «Әділет» запустила проект для решения правовых вопросов граждан и представителей бизнеса

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Новая площадка займется решением вопросов, с которыми граждане и предприниматели сталкиваются при защите своих прав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: сайт партии

Здесь будут рассматривать отдельные обращения граждан по юридическим вопросам, а также принимать решения по совершенствованию действующего законодательства. Об этом заявил заместитель председателя партии Нурсултан Байтилесов на первом заседании центра «Әділетті Орта» с участием депутатов Курултая, представителей государственных и правоохранительных органов, юристов и правовых экспертов.

Создание центра связано с реализацией принципа «Закон и порядок», который является одним из приоритетов государственной политики. В Послании народу Казахстана Президент подчеркнул, что уважение к закону и гражданская ответственность должны стать основой общественной жизни.

По словам заместителя председателя партии Нурсултана Байтилесова, отдельные вопросы, с которыми обращаются граждане, требуют системного анализа действующего законодательства и практики его применения. Поэтому работа центра «Әділетті Орта» не ограничится рассмотрением поступающих обращений. Основной акцент будет сделан на выявлении причин возникновения системных правовых проблем, их предупреждении и выработке решений, направленных на недопущение подобных ситуаций в будущем.

«Для нас важно, чтобы справедливость не оставалась лишь принципом, закрепленным в Конституции и законах, а ощущалась каждым человеком в повседневной жизни. Объединяя запросы общества, возможности экспертов и депутатскую работу, мы намерены добиваться системного решения правовых проблем, как через совершенствование законодательства, так и на практике», - заявил он.

Руководитель центра «Әділетті Орта» Абзал Куспан представил восемь основных направлений работы. Это - правовые консультации для граждан, анализ законодательства, разъяснение законов простым и понятным языком, развитие медиации, содействие в урегулировании споров и другие. Отдельное внимание уделят решению правовых вопросов в регионах.

«В рамках работы центра планируется реализация инициатив «Один филиал - одна победа» и «Депутатский контракт 3-2-1», а также организация работы единого контакт-центра. Наша главная задача - создать условия для решения вопросов граждан непосредственно на местах, не доводя их до судебных разбирательств. Для этого важно не только реагировать на поступающие жалобы, но и своевременно выявлять системные проблемы, устранять причины их возникновения и предупреждать подобные ситуации в будущем», - отметил Абзал Куспан.

Еще одно направление - проверка действующих законов на наличие противоречий и пробелов. Особенно актуальной эта работа становится в условиях обновления законодательства после принятия новой Конституции.

О масштабах предстоящих изменений рассказала вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова. По ее словам, на первом этапе уже приняты пять самостоятельных конституционных законов и четыре сопутствующих закона. В результате изменения затронули девять конституционных законов, 15 кодексов и 51 закон. Сейчас идет второй этап - приведение отраслевого законодательства в соответствие с новой Конституцией. Государственные органы подготовили редакционные поправки в 173 закона, а также предложения по реализации отдельных конституционных нововведений.

На заседании обсудили и то, как выявлять проблемы, которые чаще всего беспокоят казахстанцев. Депутат Курултая Александр Данилов предложил использовать для этого обращения, поступающие через платформу eOtinish, а также комментарии в социальных сетях. Такой подход позволит определить, какие вопросы повторяются чаще всего и требуют системного решения.

Депутат Унзила Шапак, в свою очередь, обратила внимание на необходимость комплексного анализа законодательства. По ее словам, важно оценивать не отдельные нормы, а то, как они связаны между собой и работают на практике.

По итогам встречи участники договорились продолжить совместную работу над предложениями по устранению законодательных пробелов и противоречий. Таким образом, «Әділетті Орта» должна стать площадкой, где проблемы граждан будут не только обсуждать, но и переводить в конкретные предложения по изменению законов и правоприменительной практики.

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