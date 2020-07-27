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Партия "Nur Otan" заинтересована в транспарентности проведения праймериз – Алибек Алденей
Лига сторонников партии "Nur Otan" провела zoom-конференцию, где обсудила текущую социально-политическую ситуацию в стране и предстоящие праймериз правящей партии. В мероприятия приняли участие эксперты, политологи, общественные деятели, представители бизнеса, передает Kazpravda.kz.

О предстоящем внутрипартийном отборе поделился своим мнением секретарь партии "Nur Otan" Алибек Алденей.

"Праймериз – это качественное обновление состава партии, приход эволюционным путем во власть, в разные структуры государственного управления, прежде всего представительные органы, людей, пользующихся доверием и уважением у населения.

Второе – мы уверены, что праймериз позволит нам провести селекцию новых идей и проектов. Актуальность этого также показывает текущая ситуация, когда мы видим, что дальнейшее развитие экономики требует определенных реформ. Более того, в отдельных секторах и отраслях возможно даже кардинальных реформ.

Третье – все эти идеи, новые люди и взгляды мы намерены аккумулировать и инкорпорировать в наши предвыборные программы", – отметил Алденей.

Также было подчеркнуто, что праймериз партии "Nur Otan" – это ответ на запрос населения на изменения в системе государственного управления. По словам секретаря партии, пандемия коронавирусной инфекции обострила необходимость расширения компетенций представителей власти. Не в последнюю очередь – в части умения открыто и четко доводить до населения имеющуюся информацию. Иначе, заметил он, любое правильное решение перестает быть эффективным. В данном контексте праймериз приобретают еще большую актуальность.

Алибек Алденей уточнил, что в следующем году выборы пройдут в 216 регионах и в каждом – своя специфика и локальные проблемы.

"Зачастую видение действующих госорганов и населения разнится, порой – в разы. Мы неоднократно выезжали в регионы и сравнивали действующие программы развития той или иной территории с социологическими опросами и результатами фокус-групп, чтобы выяснить: чего же само население хочет? Праймериз в данных условиях позволит нам вот эту амплитуду максимально сократить – между тем, что видим мы и государственные органы, и что нужно населению именно сейчас", – подчеркнул спикер.

Он добавил, что партия заинтересована в транспарентности проведения праймериз. В этой связи созданы максимально открытые инструменты голосования. Кроме того, в рамках проведения праймериз созданы равные условия участия вне зависимости от того, является ли кандидат многолетним членом партии, или буквально сегодня решил принять участие в выборах.

Участники конференции, среди которых были политический и общественный деятель Ермухамет Ертысбаев, политологи Ерлан Саиров, Эдуард Полетаев, Андрей Чеботарев, Марат Шибутов, Ислам Кураев, общественный деятель и многодетная мать Алия Садырбаева, юрист, эксперт в области трудового законодательства Бибигуль Нурашева, предприниматель Эльмар Хусаинов, отметили, что только конкурентный отбор станет залогом повышения персональной ответственности кандидатов. Праймериз, по их мнению, в конечном итоге должны выявить авторитетных, пользующихся доверием избирателей лидеров, став своеобразным внутрипартийным социальным лифтом.

Напомним, праймериз "Nur Otan" пройдут с 17 августа по 3 октября этого года.

Полное видео можно посмотреть по ссылке: https://m.youtube.com/watch?v=_ydsGkwhtgY&feature=share.


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