Партия справедливости и развития в Турции потеряла на выборах статус правящей

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Партия справедливости и развития (ПСР) премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу вышла в лидеры на парламентских выборах по процентам, но не набрала нужного количества мест в парламенте (276) для того, чтобы в одиночку сформировать правительство. По данным Центризбиркома, приводящимся по итогам обработки 99% бюллетеней, ПСР получает 40,94% голосов, или 259 кресел в 550-местном меджлисе. Партия потеряла почти 9% голосов избирателей по сравнению с итогами парламентских выборов 2011 года, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Для того, чтобы получить статус правящей и в одиночку сформировать правительство, партии нужно занять не менее 276 кресел (конституционное большинство) в меджлисе. Таким образом, на политическую сцену в Турции теперь должно выйти коалиционное правительство. Премьер-министр и глава ПСР Ахмет Давутоглу в связи с предварительными результатами выборов заявил, что "решение нации — самое верное решение". Позже он прибудет в Анкару, где выступит с речью перед сторонниками партии.
Оппозиционные Народно-республиканская партия (НРП) и Партия националистического движения (ПНД) заметно улучшили свой результат по сравнению с выборами 2011 года на примерно 4,5 и 3% соответственно. НРП получает 25,2% или 132 места в парламенте, а ПНД — 16,5% и 82 места.
Кроме того, в парламент прошла прокурдская Партия демократии народов, которая впервые участвовала в выборах как единая политическая сила. Отказавшись от своих кандидатов-одномандатников, которые в прежние годы после избрания в меджлис формировали фракцию, ПДН сумела отобрать голоса и кресла у трех основных партий. В соответствии с предварительными результатами она проходит электоральный 10-процентный барьер с 12,7% и 78 местами в меджлисе. Сопредседатель ПДН Селяхаттин Демирташ, комментируя предварительные итоги голосования, заявил, что для его партии "это большая победа".
"Это победа мирного процесса в курдском урегулировании, победа демократии. Я скажу открыто, предвыборная гонка не проходила в демократическом ключе, не было равноправного отношения между партиями. Но мы победили, преодолев 10-процентный барьер", — сказал он.