Партийная конкуренция становится привычной

Политика
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Эдуард Полетаев, директор Общественного фонда «Мир Евразии»

В Казахстане происходит системная корректировка политической организации государства.

Мартовские выборы в Казахстане – многоуровневые, так как предполагается избра­ние не только депутатов Мажилиса, но и маслихатов. Политическое много­цветье при этом выражается в том, что конкурирующих партий стало больше, и впервые за 19 лет мажилисменов будут выбирать по смешанной системе (69 депутатов пройдут от политических партий, а 29 – по одномандатным округам).

Половину депутатов мас­лихатов областей и городов республиканского значения изберут по партийным спискам, другую составят одномандатники. На уровне районов маслихаты будут сформированы на 100% из числа самовыдвиженцев.

В ходе развернувшейся предвыборной агитации партии и кандидаты ведут борьбу между собой, и ее результативность во многом определится тем, какое в итоге сложится представление о них среди населения, ведь именно воля электората станет определяющей при выборе представителей в структурах власти.

Самовыдвиженцы проявляют относительную активность. У одних чувствуется преобладание личных амби­ций, хайп и популизм, другие пока безликие. Не всегда понятно, зачем они идут во власть.

Более интересно наблюдать за взаимодействием между политическими партиями. Медийная картина предвыборной кампании показывает, что партийная конкуренция для общества становится привычной.

Считается, что партии включаются в гражданское общество как наиболее институцио­нализированная его часть. При этом их деятельность рассматривается в качестве критерия развития политической системы. Именно в полит­объединениях одновременно сочетаются идеи, программы, лидеры, отдельные члены, дея­тельность, отношение к тем или иным событиям.

Партии определяют перс­пективы общественного развития, формируют различные социальные идентичности, выдвигают общественно значимые смыслы, обладают организаторскими и управленческими качествами. У них выше контроль и четче программа действий.

Предвыборная программа представляет собой развернутый документ, позволяю­щий понять, каково отношение партии к тем или иным проблемам, готова ли она взять на себя ответственность за их решение и насколько реалистичны и серьезны намерения. В электоральный период эти программы являются важнейшей составной частью политического дискурса страны.

По результатам голосования станет понятно, насколько привлекательны и реалистичны предвыборные программы наших партий, а также их организационные, интеллектуальные и кадровые арсеналы.

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