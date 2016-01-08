​Партийное назначение

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Анастасия ШВАРЦ

Как отмечают в НДПП «Ауыл», Борибай Жексембин имеет большой опыт работы на различных должностях в аграрном секторе страны, в свое время занимал посты заместителя акима Жезказганской и Жамбылской областей, был акимом Жамбылской области, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Узбекистане. Новый секретарь партии является кандидатом экономических наук, награжден государственными наградами.

В партии «Ауыл» Б. Жексембин будет курировать вопросы региональных филиалов, аграрного сектора, развития инновационных технологий.

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