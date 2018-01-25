Партийный взнос

Чингиз Ташенов, Кокшетау

Для Еркина и Шынар Габбасовых депутаты-нуротановцы по своей инициативе собрали первоначальную сумму на приобретение собственного жилья, открыв для этого счет в Жилстройсбербанке. В 2007 году Еркин, который работал в строи­тельной фирме ТОО «МГТ Астана», получил серьезную травму, упав на стройке с 12-этажного дома. С тех пор он прикован к инвалидной коляске. Все это время он жил на пособие по инвалидности, которого едва хватало на лекарства. Но сложа руки Еркин не сидел, зарабатывал на жизнь как мог.

А в 2014 году при содействии Акмолинского филиала партии «Нур Отан» уст­роился на работу инспектором в ЦОН. Но была и другая проблема. У Еркина трое несовершеннолетних детей, и вся эта большая семья была вынуж­дена ютиться в маленькой однокомнатной квартире, предос­тавленной акиматом Кокшетау в качестве временного жилья.

– Как только я устроился на работу, стал искать квартиру, – рассказывает Еркин. – Записался на прием к депутату областного маслихата, первому заместителю Акмолинского областного филиала партии «Нур Отан» Галыму Бекмагамбетову. Он проникся нашей семейной проблемой, настойчиво искал пути ее решения в рамках закона, ведь мы стояли в очереди на получение жилья под номером 1 948, и за 4 года она прод­винулась всего на 60 человек.

Тогда Галым Бекмагамбетов обратился с предложением к коллегам собрать первоначальную сумму для приобретения жилья семье Габбасовых. На эту добрую инициативу откликнулись многие народные избранники. И вот спустя год Габбасовы приобрели трехкомнатную квартиру в новостройке.

– Нам было очень трудно, но теперь бытовые трудности остались позади, жизнь начинаем словно заново, с чистого листа, в новой квартире, – с волнением в голосе говорит Шынар Габбасова. – Благодарим всех, кто откликнулся, кто сочувствовал и помогал нам в решении самой важной для каждой семьи жилищной проблемы.

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