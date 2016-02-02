​Партнерский подход

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область по количеству детских садов, открытых благодаря партнерскому тандему государства и предпринимателей, вышла на лидирующую позицию в республике. Сегодня в регионе 703 частных дошкольных учреждения, в которых воспитывается более 70 тыс. дошколят. В 2014 году в регионе насчитывалось 606 детсадов, построенных по программе ГЧП. Их посещали 62,4 тыс. малышей. Так что предприниматели юга только за год помогли попасть в детские сады более 8 тыс. детей.

– Это очень выгодный и стабильный бизнес, – считает Мадлен Уракбае­ва, построившая детский сад в рамках программы государственно-частного партнерства. – В его развитии заинтересованы государство, родители и предприниматели.

Отпадает необходимость тратить бюджетные средства, чтобы обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях. Государство ежемесячно выделяет 18 375 тенге на содержание каждого ребенка, в результате родители оплачивают только 8 340 тенге. У нас в итоге оплата такая же, как и в государственных садах.

Двухэтажное здание детсада, рассчитанное на прием 150 детей, предпринимательница построила в одном из новых микрорайо­нов города – «Казыгурт». В нем предусмотрены, как и положено, спальные и игровые комнаты, помещения для развивающих занятий, учебные классы, гимнастический зал, кабинет медицинского обслуживания. Для каждой возрастной группы оборудованы отдельные спортивные и игровые площадки на просторной территории сада.

Собственных накоплений, чтобы завершить обус­тройство дошкольного учреждения, не хватило. В банке бизнесвумен получила кредит в размере 12 млн тенге под 14% годовых по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Фонд «Даму» помог предпринимательнице, взяв на себя частичное погашение процентной ставки по кредиту – 7 из 14%. Сейчас в детском саду работают 30 человек.

Всего в прошлом году в Южном Казахстане открылись 108 дошкольных организаций. Сейчас их в целом по области 1 524, в том числе 539 – мини-центры и 985 – детские сады, среди которых лишь 254 – государственные. В общей сложности дошкольные учреждения в состоянии принять 164,7 тыс. детей в возрасте от трех до шести лет, что составляет 80,5% от их общего количества.

Активное строительство детских дошкольных учреждений, в том числе на основе ГЧП, продолжится и в нынешнем году. К примеру, в одном только Тюлькубасском районе планируется открыть сразу несколько детских садов. В населенном пункте Т. Рыскулова откроет свои двери для самых маленьких жителей района новый детский сад на 280 мест. А садик «Балдырган» ждет капитальный ремонт. Новое дошкольное учреждение на 65 детей разместится и в стенах магазина аула Майтобе. Правда, сначала здание полностью перестроят, чтобы оно соответствовало всем требованиям, которые предъявляются к детским садам.

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