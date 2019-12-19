​ Партнерства созидательный ресурс

…Этот год для консорциума, объединивший компании «Роял Датч Шелл», «Эни», «Шеврон», «ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз», стал особенно знаменательным. Ведь в 2019-м отмечались две знаковые даты – 120-летие казахстанской нефти и 40-летие Карачаганака, который является одним из крупнейших в мире по запасам углеводородов месторождением.

Если говорить о его истории, она берет свое начало с 70-х годов ХХ века, когда в Приуралье развернулись масштабные геологические и поисковые исследования, результатом которых и стало открытие уникального нефтегазового месторождения. Его освоение оказалось непростой задачей, связанной не только со сложной технологией добычи, твердыми породами и наличием сероводородов в сырье. Суровый, резко континентальный климат стал еще одним испытанием для неф­тяников-первопроходцев.

Промышленное использование карачаганакских запасов углеводородов стартовало с 1984 года. Сырье поступало на Оренбургский перерабатывающий завод. Но распад Советского Союза и экономических связей внес существенные коррективы в развитие проекта.

Карачаганак в те непрос­тые времена остро нуждался в инвестициях, современных технологиях и опыте международных партнеров. В начале 90-х Президент Нурсултан Назарбаев принял стратегически важное и единственно верное решение, открыв дорогу иностранным инвес­тициям. Благодаря этому удалось преодолеть кризис и создать условия для дальнейшего динамичного развития страны.

Глава государства неоднократно посещал Карачаганак, присутствовал на открытии новых объектов и отмечал его особую роль в становлении нефтегазовой отрасли республики.

Именно с приходом иност­ранных инвесторов началась новейшая история Карачаганака. На ее первом этапе месторождение стало огромной строительной площадкой. По оценкам международных экспертов, за годы независимости пройден огромный путь, позволивший вывести производство на качественно новый уровень. В результате модернизированы существующие мощности, введен в эксплуатацию целый ряд новых объектов. Все это стало следствием благоприятного инвестиционного климата, созданного в Казахстане.

В Приуралье Карачаганак называют главным богатством края. Его освоение является важным фактором, способствующим росту экономики региона. Партнеры по проекту активно поддерживают все государственные начинания, участвуют в осуществлении государственных программ. Консорциум – самый крупный в регионе работодатель, предоставляю­щий постоянные и хорошо оплачиваемые рабочие мес­та жителям Западно-Казах­станской, а также других областей страны.

Являясь социально-ответственной компанией, КПО охотно привлекает к сотрудничест­ву местных поставщиков. Подписаны и последовательно исполняются меморандумы о взаимопонимании, направленные на развитие и наращивание местного содержания, увеличение объемов закупок товаров и услуг у казахстанских поставщиков, что в значимой степени способствует индустриально-инновационному развитию региона. Такие партнерские отношения взаимовыгодны.

Поставленные задачи и достигнутые результаты программы местного содержания полностью совпадают с инициативой Казахстана по созданию благоприятных условий для развития национальной индустрии, повышения участия отечест­венных компаний в крупных нефтегазовых проектах.

Еще одно бесспорное дос­тижение – обучение и профессиональное развитие казахстанских специалистов. Ведь сложное и дорогостоя­щее оборудование можно доверить только подготовленным профессионалам. В повышение квалификации персонала здесь вкладывают немалые средства. Эта постоянная работа также дает ощутимые результаты, позволяя замещать иност­ранных специалистов казахстанскими.

Все проекты, направленные на расширение или модернизацию производства, проходят тщательную экологическую экспертизу. Охрана окружающей среды входит в число постоянных и главных направлений работы КПО. Дос­таточно сказать, что на сегодня уровень утилизации газа на месторож­дении составляет 99,91%. Это один из самых высоких показателей в мире. Экологическая стратегия компании полностью соответст­вует целям «зеленой» экономики, переход на которую Первый Президент – Елбасы

Нурсултан Назарбаев назвал одним из основных приоритетов государственной политики.

При самом активном учас­тии Карачаганака в Приуралье на протяжении двух десятилетий реализуются масштабные социальные проекты. В Уральске и райо­нах области на средства консорциума построены и отремонтированы десятки социальных объектов, проложены дороги и инженерные коммуникации. Их перечень определяется совместно с исполнительной властью, что дает возможность решать самые актуальные проблемы.

Немаловажно, что для реа­лизации социальных проектов привлекаются только казахстанские строительные компании. Западноказахстанцы прекрасно знают – все, что пост­роено по заказу КПО, качест­венно, красиво и долговечно.

Для представления государственных интересов Правительством РК создан и успешно действует уполномоченный орган – ТОО «PSA». Отношения КПО с казахстанской стороной строят­ся на принципах взаимопонимания и партнерства. Карачаганак стал для Рес­публики Казахстан беспрецедентным опытом как по масштабу, так и уровню применяемых технологий, но главное – по высочайшей степени ответст­венности бизнеса перед обществом.