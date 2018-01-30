​Партнерство бизнеса и власти

В текущем году планируется начать возведение легкоатлетического манежа, который будет соответствовать передовым международным стандартам. Общая площадь здания согласно проекту – 8,5 тыс. кв. м.

Стоит отметить, что в 2017-м в Актобе были сданы в эксплуатацию современный Дворец единоборств и хоккейный модуль «Олимп». Ныне планируется завершить строительство Теннис­ного центра и Ледового дворца на 2 500 мест. Продолжается сот­рудничество с Samruk-Kazyna Trust по возведению новых спортивных и игровых площадок, оснащению школ спортивным инвентарем и коррекционным оборудованием.

Также в рамках поручения Главы государства по цифровизации экономики планируется возвес­ти Центр новых информационных технологий SmartAktobe. Работа ИТ-парка будет направлена на обеспечение максимально благоприятных условий для стартапов и развивающихся ИТ-компаний.

В прошлом году благодаря реа­лизации акции «Тұған жерге тағзым» по линии государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса в экономику региона было привлечено 29 млрд тенге внебюджетных средств. Введены в эксплуатацию Академия творчества, Центр искусств, дом «Жубановтар әлемі» и другие объекты.