​Партнерство для развития

Лилия Сыздыкова

Руководители уполномоченных органов, дипломаты, эксперты из 40 стран приняли участие в конференции Астанинского регионального хаба в сфере государственной службы. Председатель управляющего комитета регионального хаба Алихан Байменов, открывая конференцию, подчеркнул, что глобализация и развитие информационно-коммуникационных технологий создают новые вызовы в сфере государственной службы. По сути, госорга­ны начинают работать в квази­конкурентной среде. В этих условиях партнерство является важным инструментом в поисках адекватного ответа на вызовы, и хаб выступает прекрасной площадкой для обмена опытом не только в региональном, но и в глобальном формате. Как проинформировал Алихан Байменов, не так давно к хабу присоединились еще пять стран – Бутан, Эстония, Индонезия, Литва и Палести­на. Таким образом, на сегодня в его состав входят 36 стран и 5 международных организаций.

Важность проводимой хабом работы отметили также постоянный Координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура, посланник Генерального секретаря ООН по сотрудничеству Юг – Юг Хорхе Чедиек, заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, руководитель отдела ОЭСР по реформе госслужбы Эдвин Лау и многие другие участники конференции.

Норимаса Шимомура обратил внимание, что деятельность хаба поддерживает приоритеты развития Казахстана, обозначенные в Пяти институциональных реформах и Плане нации, а также имеет хорошие возможности для того, чтобы помочь правительствам стран-участниц в достижении Целей устойчивого развития ООН.

– Региональный хаб в сфере госслужбы является одним из ярких примеров плодотворного и успешного сотрудничества между Казахстаном и ООН. Хаб способствует продвижению одной из важнейших целей Плана нации – созданию профессиональной госслужбы как части эффективного государственного механизма, отвечающего потребностям граждан, – добавил Ержан Ашикбаев.

Хорхе Чедиек выразил готовность управления расширять масштабы сотрудничества с Астанинским хабом ввиду роста его потенциала, отвечающего потребностям не только стран региона. В свою очередь Эдвин Лау отметил результативность взаимодействия Директората ОЭСР по госуправлению и территориальному развитию с хабом и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

На конференции хаб также представил свое новое исследование «Обзор глобальных и региональных трендов в развитии госслужбы», в котором проанализированы этапы развития и реформирования госслужбы стран Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Кавказа и СНГ за последние 20 лет. Участники отметили практическую пользу аналитических материалов – кейсов по вопросам оказания госуслуг, противодействию коррупции, мотивации госслужащих и страновые профили государственной службы стран – участниц хаба.

