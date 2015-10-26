Партнерство двух столиц Свежий выпуск 479 Дмитрий НОРКИН

Стоит отметить, что тесное взаимодействие между двумя городами установлено с 2000 года, когда было подписано Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях.

«Астану и Москву объединяют многовековая общая история наших народов и всестороннее взаимовыгодное сотрудничество двух государств на современном этапе развития. Мы придаем большое значение последовательному расширению и углублению партнерских отношений», – отметил А. Джаксыбеков, приветствуя гостей. Уделив особое внимание предстоящей Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», аким предложил провести Дни Москвы в Астане во время ее проведения.

В свою очередь мэр российской столицы выразил восхищение изменениям в развитии Астаны и сообщил о том, что в скором времени у Казахстана вновь появится своя площадка на ВДНХ для демонстрации достижений страны. Наш павильон, согласно плану реконструкции, станет одним из самых красивых.



