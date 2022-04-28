Партнерство на общих ценностях

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам первой Епископской конференции Центральной Азии, пленарное заседание которой прошло в столице Казахстана. Обращение зачитал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Глава государства отметил, что за 30 лет независимости Казахстану удалось выст­роить уникальную модель меж­этнического и общест­венного согласия, основанную на принципе «единство в многообразии». Президент страны подчеркнул, что католики наряду с другими верующими нашей страны вносят значительный вклад в формирование облика современного Казах­стана как страны, где уделяется большое внимание толерант­ности, взаимопониманию, а представители различных этносов проживают в мире и согласии.

Касым-Жомарт Токаев пожелал участникам конференции плодотворной и успешной работы, подчеркнув, что эта встреча проводится в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Святым Престолом. За эти годы обе стороны наладили проч­ное партнерство, основанное на общих ценностях и устремлениях, таких как защита человеческого достоинства, поощрение религиозного плюрализма, а также продвижение глобальной солидарности.

Отметим, что недавно Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Папой Римским Франциском, на которых Понтифик подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съез­де лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в столице Казахстана в сентябре текущего года.

В своем выступлении председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что второй историчес­кий визит еще одного Римского Понтифика Франциска станет уникальным событием, подтверждающим статус Казахстана как надежной площадки для межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

– Казахстан и Ватикан имеют значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Уверен, двусторонние отношения будут дальше укрепляться в рамках различных образовательных, культурных, социальных и гуманитарных инициатив и проектов, – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также пригласил всех участников этой конференции принять активное участие в работе предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий.