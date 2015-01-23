Партнерство на основе доверия Свежий выпуск 561 Ирина ИГНАТОВА

Стороны обсудили вопросы укрепления роли Казахстана в качестве страны-лидера по противодействию распространению ВИЧ/;СПИД в Центральной Азии и предстоящий визит в Казахстан в текущем году исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Седибе. Собеседники также затронули тему снижения влияния ВИЧ/;СПИД на потенциал вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития, офис Секретариата ЮНЭЙДС в Казахстане был открыт в 1996 году. С тех пор ЮНЭЙДС работает в тесном сотрудничестве с Правительством РК, в том числе в рамках содействия в разработке национальных и отраслевых программ по профилактике ВИЧ-инфекции, повышении квалификации специалистов, поддержке организаций гражданского общества, работающих в области противодействия распространению ВИЧ/;СПИД.



