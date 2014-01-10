Партнерство расширяется

Политика
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В ходе встречи стороны отметили стратегический характер взаимоотношений между Казахстаном и Кореей, подчерк­нув при этом значительный вклад Президентов Нурсултана Назарбаева и Пак Кын Хе в дальнейшее укрепление казахстанско-южнокорейского сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено вопросам межпарламентского взаимодействия двух стран, которое, по мнению Н. Нигматулина, позволяет эффективно реализовать договоренности глав государств.

В свою очередь Пэк Чу Хен высоко оценил темпы экономического роста нашей страны. Товарооборот между Казахстаном и Кореей за 9 месяцев прошлого года превысил 1 млрд. долларов. На сегодня в нашей стране действует свыше 700 совместных предприятий с участием южнокорейского капитала.

Дипломат также отметил, что благодаря Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву наша страна является уникальным примером межнационального и межконфессионального согласия, и это высоко ценится в мире.

Говоря о поддержке и активном участии корейской стороны в работе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съездов лидеров мировых и традиционных религий, а также форумов по ядерному разоружению и нераспространению, Н. Нигматулин выразил уверенность, что это имеет большое значение для обеих стран.

В ходе состоявшегося диалога спикер Мажилиса пригласил южнокорейские компании принять участие в подготовке к ЭКСПО-2017, отметив при этом, что у Южной Кореи есть успешный опыт проведения этой международной выставки в 2012 году в г. Есу.

Н. Нигматулин и Пэк Чу Хен выразили уверенность в дальнейшем укреплении казах­станско-южнокорейских отношений, в том числе и между парламентариями двух стран.

Адия КЕНЖЕГУЛОВА

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