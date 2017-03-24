​Партнерство развивается, сотрудничество крепнет

– Алмаз Насреддинович, как можно оценить современный уровень отношений Казахстана и Европейского союза?

– Все 25 лет сотрудничества наши отношения с Европейским союзом и его странами-членами последовательно развивались и укреплялись. У ЕС есть хорошее понимание того, что собой представляет Казахстан, и как он развивается. Европейские парт­неры знают о нашей взвешенной внешней и внутренней политике. У нас налажено сотрудничество по всем направлениям взаимодействия, есть взаимопонимание и конструктивный диалог по воп­росам региональной и мировой повестки.

В 2015 году мы вышли на качественно новый этап взаимодействия – было подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, охватывающее 29 сфер. Такого рода документов Евросоюз до сих пор ни с кем не подписывал. И то, что мы стали первыми, говорит об очень высоком уровне наших взаимоотношений.

Европейский союз является нашим ключевым торгово-экономическим партнером. Если в 2016 году общий товарооборот Казахстана с внешним миром составил 48 миллиардов долларов, то половина из них пришлась на страны ЕС. По объективным причинам в последние три года произошло падение товарооборота в его ценовом выражении – снизились цены практически на все позиции казахстанского экспорта. Что же касается интенсивности и объемов нашей торговли с ЕС, то здесь все остается на прежнем высоком уровне. Половина прямых иностранных инвестиций также приходит в Казахстан из Европы. За десять лет – с 2005 по 2015 год – в нашу экономику из стран ЕС было привлечено более 107 миллиардов долларов – из 218 миллиардов, привлеченных за этот период в целом.

Активно развиваются межпарламентские связи – и с парламентами стран – членов ЕС, и с Европейским парламентом в Брюсселе. Это очень ценное сотрудничество и, подчеркну, равноправное. Полезный для всех сторон обмен опытом по всем направлениям – совершенствование механизмов законотворчества, права человека, развитие демократических институтов и так далее.

В целом, повторюсь, за 25 лет Казахстан с Европейским союзом выстроил прочные взаимовыгодные партнерские отношения по всему спектру взаимодействия.

Интересная работа проводится в рамках Совета Европы – мы в этой организации являемся наблюдателями, и Казахстан заинтересован в том, чтобы вступить в несколько международных правовых конвенций СЕ. Мы работаем с самим советом и его структурами, например Венецианской комиссией, для того, чтобы гармонизировать наше законодательство с законодательством европейским. Для чего это нужно: например, если наше миграционное законодательство будет в согласии с аналогичными нормами Евросоюза, то это значительно упростит для наших граждан получение визы для поездок в страны ЕС. Но это только один небольшой пример.

– Сколько стран на сегодня уже ратифицировали новое соглашение о сотрудничестве РК – ЕС? Предыдущий договор вступил в силу спустя четыре года после подписания – есть ли прогнозы, насколько затянется процесс с нынешним?

– К марту 2017 года из 28 стран – членов Евросоюза соглашение ратифицировали восемь государств – это Латвия, Словакия, Литва, Чехия, Болгария, Польша, Венгрия и Дания. Процесс полной ратификации, и мы это понимаем, займет довольно много времени. Дело в том, что во всех странах – членах ЕС разные порядки ратификации документов. Например, самый сложный механизм принятия международных соглашений и договоров – в Бельгии, что связано с особенностями административного деления страны и очень высокой самостоятельностью регионов. Королевство делится на 3 административные единицы, каждая из них имеет свой парламент, и каждый из этих парламентов должен ратифицировать соглашение. Кроме того, есть еще три языковых сообщества, у двух из них, в свою очередь, тоже есть свои парламенты (Фландрия и нидерландоязычное сообщество имеют единый парламент), в которых соглашение также должно пройти ратификацию. Плюс федеральный парламент. То есть в одной только Бельгии соглашение должно пройти ратификацию 6 раз.

В связи с Brexit очень сложно выглядит вопрос ратификации соглашения с Великобританией. С одной стороны, пока она остается членом Евросоюза Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК – ЕС необходимо пройти через британский парламент. С другой – в этом не будет необходимости, когда страна официально оформит выход их состава ЕС. Но это настолько юридически сложный вопрос, что никто не знает, насколько может затянуться такой процесс.

Вот так обстоят дела с ратификацией нашего соглашения. Мы ожидаем, что процедура займет 3–5 лет. Но хочу напомнить, что с 1 мая 2016 года уже началось временное применение отдельных блоков соглашения, включая экономический и политический разделы. Так что отношения укрепляются, сотрудничество развивается.

– Сейчас в Казахстане большой упор делается на развитие несырьевого экспорта – насколько в этом плане перспективен для нас рынок стран ЕС?

– Рынок Европы очень перспективен, но, планируя выйти на него, казахстанские производители должны учитывать все его особенности. В первую очередь надо понимать, что Европейский союз очень внимательно, серьезно и строго оберегает свой рынок с точки зрения качества – здесь для каждой товарной позиции есть определенные требования, и если продукт им не соответствует, то доступа на этот рынок у него не будет. Поэтому нашим производителям необходимо сделать «домашнюю работу» – довести свой товар до такого уровня качества, чтобы пройти европейскую сертификацию и получить «зеленый свет» на экспорт.

Рынок огромный, и для Казахстана в нем найдется место. В частности, для нашей сельскохозяйственной продукции. Уже есть успешные интересные примеры. Так, совсем недавно Казахстан начал экспортировать в Европу свои вина. Страны ЕС сами производят вино, лучшее в мире, но культура потребления этого напитка там такая, что люди всегда стремятся пробовать что-то новое и интересное, поэтому вина made in Kazakhstan здесь будут вполне востребованы, тем более учитывая их высокое качество. Есть в Европе интерес и к такому продукту, как сухое верблюжье молоко. Сейчас мы ведем работу – и производители, и посольство, и гос­органы за это ответственные – чтобы привести этот продукт в соответствие с требованиями европейских стандартов, и сможем начать его экспортировать.

Сегодня большую часть казахстанского экспорта в Европейский союз составляют сырьевые ресурсы, цены на которые подвержены существенным колебаниям. Казахстан нацелен на качественную диверсификацию товарооборота, для чего необходимо обеспечить развитие производства высокотехнологичной продукции, востребованной на европейских рынках. Мы стремимся более активно привлекать инвестиции и ноу-хау ведущих европейских компаний в рамках государственных и отраслевых программ развития, комплексного плана приватизации. То, что называется экономической дипломатией, – важная часть проводимой посольствами Казахстана за рубежом работы.

– При таком высоком уровне торгово-экономического взаимодействия как получилось, что наша республика до сих пор не имеет в ЕС статуса страны с рыночной экономикой?

– На самом деле это вопрос исключительно бюрократический. Мы уже 25 лет успешно выстраиваем рыночные отношения с внешними партнерами, у Казахстана и ЕС налажено полноценное взаимодействие в торговой, экономической и инвестиционной сферах, европейские компании работают на казахстанском рынке. То есть наличие или отсутствие такого статуса у страны никакого влияния на интенсивность или качество сотрудничества не имеет.

Но я постараюсь объяснить, как так вышло. Предоставление Европейским союзом третьим странам статуса государств с рыночной экономикой – это юридически очень длительная и громоздкая процедура. В Европейской комиссии (правительстве Евросоюза) этой работой занимается небольшая группа специалистов, и дела они ведут только по одной стране за раз. Сейчас, например, эти специалисты занимаются анализом экономики Китая, и никто не знает, сколько времени у них это займет. Мы сейчас, так сказать, в очереди – ожидаем, пока наши документы будут рассмотрены, и когда по Казахстану будет принято решение, нам об этом по официальным каналам сообщат. Подчеркну еще раз – это чисто бюрократический вопрос, никак не мешающий нам выстраивать торгово-экономические взаимоотношения со странами Евросоюза.

– Страны ЕС большое внимание уделяют развитию возобновляемых источников энергии – насколько развито сотрудничество с Казахстаном в этом направлении? Какой интерес проявили европейские страны к выставке «ЭКСПО-2017»?

– На выставке в Астане будут принимать участие все страны Европейского союза и почти все – на государственном уровне, со своими большими павильонами, с национальными днями. Кроме того, на ЭКСПО-2017 пройдет также общий День Европы. Думаю, астанинская выставка даст прекрасную возможность увидеть технологии, которые есть у Европы в сфере энергосбережения, выработки и хранения энергии из альтернативных, возобновляемых источников. Наши предприниматели и все заинтересованные стороны смогут встретиться с европейскими производителями, владельцами и подумать о совместной работе.

Доля энергии, получаемой из возобновляемых источников, действительно увеличивается практически во всех странах Европы. В этом плане очень много есть компаний, которые могут предложить Казахстану высокие технологии в этой сфере. Например, малая гидроэнергетика. У нас на юге горы, очень много маленьких рек – на них можно ставить небольшие гидроэлектростанции, которые смогут снабжать энергией один-два района. Это очень выгодные проекты, стоят они недорого. Есть интересные проекты по солнечной и ветряной энергетике.

Но в первую очередь, думаю, перспективы у нас есть по ­изучению и внедрению технологий и опыта стран ЕС в области энергосбережения. Их можно использовать как в жилищно-коммунальном хозяйстве, так и на производствах – эффект будет ощутимый, потому что у нас в стране не всегда рационально подходят к использованию энергии.

– Вопрос, которому сегодня в мире придается большое значение, – это безопасность. Какие у РК и ЕС точки соприкосновения в этой сфере?

– В вопросах безопасности мы сотрудничаем с Евросоюзом по всем направлениям – от борьбы с терроризмом до предотвращения чрезвычайных ситуаций. Безопасность в том числе является одним из приоритетов регионального сотрудничества в формате Европейский союз – Центральная Азия. Есть программы, в рамках которых оказывается содействие странам Центральной Азии в укреплении границ, пограничных служб, контрольно-пропускных пунктов для эффективного противодействия наркотраффику, терроризму.

Я также являюсь представителем Казахстана в НАТО, куда входят в том числе и многие страны ЕС. Наша страна рассматривает альянс как важного партнера в плане обеспечения международной и региональной безопасности. Во-первых, у нас есть общие серьезные вызовы безопасности – терроризм, наркотрафик, распространение оружия массового уничтожения. Кроме того, НАТО имеет очень большой опыт по борьбе с техногенными, природными катастрофами, и в этом отношении соответствующие казахстанские службы с альянсом тесно взаимодействуют, перенимают ценнейший опыт, совершенствуют свою работу. Наше оборонное ведомство контактирует с соответствующими структурами в НАТО для того, чтобы перенимать опыт по ­международным военным стандартам. Важное направление сотрудничества – подготовка нашего миротворческого контингента. В Казахстане есть батальон, который участвует в миротворческих операциях под эгидой ООН, и доведение служащих этого батальона до уровня международных стандартов как раз является целью сотрудничества с НАТО.

При этом хочу напомнить, что мы не являемся членами НАТО и не имеем намерений в будущем вступать в альянс. Наше сотрудничество с этой структурой носит практический, а не политический характер.

– Как наши партнеры в Европе оценивают потенциал Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН?

– В первую очередь хочу отметить, что в Европе в целом высоко оценивают внешнюю политику, которую проводит Казахстан, и глобальные инициативы Главы нашего государства по ядерному разоружению, укреплению безопасности, мирному урегулированию конфликтов. Конечно, ярче всего проявляется наша позиция по нераспространению ядерного оружия. Более 25 лет назад Казахстан закрыл Семипалатинский ядерный полигон. В нынешнем году открывается Банк низкообогащенного урана, созданный в Казахстане под эгидой МАГАТЭ, – это очень важное мероприятие и большой вклад в обеспечение глобальной ядерной безопасности. Существование такого банка будет сдерживать многие страны от развертывания своих ядерных программ, потому что у них появится доступ к ядерному топливу для мирных нужд.

Так что когда Казахстан заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, мы получили в Европе широкую поддержку. Практически все страны Евросоюза, за редким исключением, заявили о том, что приветствуют нашу заявку на этот пост. Люксембург, например, еще года за три до непосредственно выборов в письменном виде ­заявил о намерении голосовать за кандидатуру нашей страны. Очень красноречивая оценка. Это показатель того, что Европа в нас видит ответственного члена мирового сообщества, который реальными делами показывает, как можно сделать наш мир безопаснее.