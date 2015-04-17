Партнерство реального наполнения

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В мероприятии приняли участие более 400 представителей деловых кругов обеих стран. В рамках бизнес-форума были презентованы 25 реализованных и перспективных проектов с участием инвестиций турецких компаний в различных отраслях промышленности.Обращаясь к участникам, Нурсултан Назарбаев отметил, что многие из них уже долгое время работают в Казахстане.– Турция является нашим стратегическим торгово-экономическим партнером. Объем турецких инвестиций в Казах­стан за последние 10 лет превысил 1,8 миллиарда долларов. На нашем рынке работает более полутора тысяч предприятий с участием турецкого капитала. По данному показателю Турция занимает второе место, уступая только России. В Казахстане живут и трудятся более 15 тысяч турецких граждан. Активное участие они приняли в строительстве нашей новой столицы. Наглядными результатами их работы являются международный аэропорт Астаны, уникальный комплекс «Хан Шатыр», отель «Рамада Плаза Астана» и другие знаковые объекты, – сказал Глава государства.Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время наши страны совместно реализуют 35 инвестиционных проектов на общую сумму более 3,5 млрд. долларов. Среди них строительство ветроэлектростанций «Шокпар» и «Жанатас» в Жамбылской области на сумму 550 млн. долларов, проект по обогащению хромовой руды в Актюбинской области на сумму 500 млн. долларов, строительство завода безалкогольных напитков на сумму 200 млн. долларов.Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что данные планы будут реализованы, несмотря на нестабильность мировой экономики.Казахстанский Лидер отметил важность достигнутых в ходе форума договоренностей.– Ведутся активные переговоры еще по ряду перспективных проектов, в том числе в сфере фармацевтики и производства стройматериалов. В настоящее время проводится работа по соз­данию казахстанско-турецких индустриальных зон в Алматинской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. В них реализуются проекты по производству строительных материалов, текстиля, кожаной продукции, бытовой химии и другие.Глава нашего государства также рассказал о ключевых инвестиционных направлениях, которые могут вызвать интерес турецких деловых кругов. В частности, Нурсултан Назарбаев напомнил, что в нашей стране реа­лизуется Программа индустриально-инновационного развития.– Во время ее первой пятилетки введено 770 новых предприя­тий, создано 75 тысяч постоянных рабочих мест. Мы начали выпускать более 400 видов продукции, ранее не производимых в Казахстане. С 2015 года стартовал второй этап программы. Он сконцент­рирован на шести отраслях, включая металлургию, химию, нефтехимию, машиностроение, производство строительных материалов, пищевую промышленность. Мы заинтересованы в увеличении инвестиций и внедрении передового опыта турецких предприятий, – сказал Глава государства.Президент Казахстана выразил надежду, что турецкая сторона примет активное участие в проведении выставки «ЭКСПО-2017», создав один из лучших павильонов.Н. Назарбаев также подчерк­нул, что в рамках реализации новой экономической политики «Нұрлы жол» в ближайшие три года будут осуществлены масштабные инвестиции в инфра­структуру.– Наша страна стремится позиционировать себя как деловой, транзитный и логистический хаб Центрально-Азиатского региона, связывающий Европу и Юго-Восточную Азию. Географическая близость наших стран, культурно-гуманитарные и исторические связи, высокий экономический потенциал должны быть направлены на развитие двустороннего и регионального взаимодействия. В свою очередь мы готовы оказать полный спектр инвестиционной поддержки и всестороннее содействие. Уверен, что сегодняшний форум станет серьезным шагом для укрепления партнерства наших стран, – сказал Глава государства.В завершение Президент Казахстана пожелал участникам форума дальнейших успехов.В свою очередь Р. Эрдоган выразил уверенность, что состоявшийся казахстанско-турецкий бизнес-форум послужит на благо народов обеих стран.– Необходимо отметить, что мы чувствуем себя в Казахстане, как на родине своих предков, что придает особое значение отношениям между нашими народами. Поэтому совместная деятельность в любой сфере важна для наших стран. Безусловно, диверсификация нашего сотрудничества в политической, экономической и культурной областях будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению наших отношений, – сказал Президент Турции.Р. Эрдоган также выразил надежду, что бизнесмены Казахстана и Турции приложат все усилия для увеличения товарооборота между двумя странами.– Много турецких компаний осуществляют свою деятельность в Казахстане в различных сферах, в том числе в области машиностроения, фармацевтики, оборонной промышленности и других. Они создают рабочие места, вкладывают инвестиции. Сейчас Казахстан поставил перед собой новые стратегические задачи, изложенные в таких документах, как Стратегия «Казахстан-2050», «Нұрлы жол», «Дорожная карта бизнеса-2020». Эти программы предусматривают реализацию новых проектов, в рамках которых мы готовы продолжить наше сотрудничество, – сказал Глава Турции.В своем выступлении вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Сагадиев также отметил позитивную динамику и характер экономического сотрудничества между двумя братскими странами и выразил уверенность в том, что этот диалог станет основой для плодотворного взаимодействия турецко-казахстанского бизнеса в реализации стратегических задач национальной экономики. Вице-министр рассказал о системных мерах, которые сегодня предусмотрены для плодотворной работы инвесторов в Казахстане, в частности, о пакете правовых гарантий и условий, составляющих основу новой инвестиционной политики страны.Со своей стороны президент Совета внешнеэкономических связей Турции (DEIK) Омер Джихад Вардан заявил: «Представителям нашего бизнеса хорошо известно, что Казахстан – это колыбель тюркской цивилизации. И если когда-то наши исторические векторы разошлись, то сегодня они вновь пересеклись, образовывая в этих точках пересечения прочные узы экономического сотрудничества».Глава турецкого ведомства также отметил, что деятельность DEIK основывается на секторальном принципе, когда каждый сектор занимается только одним направлением, например, туризмом, промышленностью или энергетикой. При этом филиалы турецкого внешнеэкономического ведомства представлены почти во всем мире.– Сегодня мы должны определиться с тем, куда и сколько необходимо инвестиций и в каких секторах экономики мы могли бы реализовать совместные проекты, – сказал Омер Вардан.Выступая с презентацией инвестиционной привлекательности Казахстана, председатель правления АО «KAZNEXINVEST» Борисбий Жангуразов напомнил турецким партнерам, что на сегодня динамика роста экономики Казахстана остается стабильной. Уровень ВВП превышает по объему 200 млрд. долларов. При этом валовой внутренний продукт на душу населения также неуклонно увеличивается, что свидетельствует о растущей покупательской способности казахстанских граждан и перспективах развития здесь таких секторов, как розничная торговля, производство продуктов питания и товаров народного потребления. Вместе с тем, для современного Казахстана характерно системное снижение таких показателей, как инфляция и внешний государственный долг. Наличие Национального фонда позволяет стране обеспечивать макроэкономическую стабильность, сохранять устойчивую динамику бизнеса и промышленных отраслей в целом, что являются важными условиями для притока внешних инвестиций в экономику.Глава KAZNEXINVEST рассказал турецким гостям о шести приоритетных секторах экономики, куда следовало бы вкладывать инвестиции – металлургическом комплексе, нефтепереработке и нефтехимии, пищевой и химической промышленности, машиностроении и стройиндустрии. При этом он дал краткие пояснения о том, какие виды продукции широко востребованы сегодня внутренним рынком.– В черной металлургии можно было бы наладить производство бесшовных труб и труб больших диаметров, фитингов, комплектующих деталей для растущего автопрома и многое другое. Недостаток железнодорожных вагонов предполагает создание совместных производств и в сфере железнодорожно-транспортной индустрии. Кроме того, с учетом больших перспектив автомобилестроения в Казахстане, здесь также имеется потребность в производствах различных компонентов для этой отрасли, – сказал Б. Жангуразов.Следует отметить, что в настоящее время Казахстан и Турция развивают сотрудничество в рамках экономической программы «Новая синергия», подписанной в 2012 году. Эта программа активизировала совместную работу в торговле и инвестициях, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике, туризме и других направлениях. Особенно это заметно отразилось на сотрудничестве в сфере МСБ. Ряд малых и средних предприятий, занимающихся выпуском готовой продукции, начали реализовывать инвестиционные проекты в пищевой и легкой промышленности, а также в стройиндустрии.Сегодня в Казахстане ведут активную работу и крупные турецкие компании, такие как Yildirim Group (горно-металлургический комплекс, недропользование), Okan Holding (Sultan Marketing), Anadolu Beverage Group (Coca-Cola Icecek) и другие. Между тем есть договоренность о передаче в управление турецкой стороне СЭЗ «Оңтүстік». Рассматриваются также и вопросы создания совместных индустриальных зон.Другим стратегически важным направлением сотрудничества является развитие транспортно-транзитного потенциала двух стран. В этой сфере обсуждается возможность интеграции железнодорожной магистрали Жезказган – Бейнеу со строящейся новой железнодорожной линией Ахалкалаки (Грузия) – Карс (Турция) с выходом через порт Баку и Стамбул по новому железнодорожному тоннелю Мармарай в страны Европы.В настоящее время, в рамках активизации работы по программе «Новая Синергия», сформирован первый перечень проектов, куда вошли 23 бизнес-инициативы на общую сумму более 2,8 млрд. долларов. Из них по 19 проектам на сумму более 800 млн. долларов состоялось подписание документов в рамках бизнес-форума. Данные соглашения предусматривают строительство заводов по производству целого ряда продукции – алюминиевых радиаторов, оконных и дверных аксессуаров, гидроизоляционных и кровельных материалов, стальных труб, фибробетона и фомбетона, гидропонного зеленого корма, также планируется развитие коммерческого и военного судостроения, сударемонта и морских перевозок.