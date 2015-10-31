​Партнерство с Airbus

Встреча состоялась в преддверии визита Президента РК Нурсултана Назарбаева во Францию. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию уже существующих в партнерстве с Airbus Group проектов, а также наметили приоритетные направления для будущего сотрудничества.

Airbus Group является мировым лидером в аэрокосмической и оборонной сферах, а также в предоставлении связанных услуг. В Казахстане группа представлена в следующих проектах: совместное предприятие «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» (сборка, обслуживание вертолетов ЕС145 и переобучение вертолетных специалистов), сотрудничество с «Казахстан Гарыш Сапары» (основание Сборочно-испытательного комплекса и работа со спутниками дистанционного зондирования Земли и связи).