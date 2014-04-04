Партнерство с максимальным эффектом

Два новых детских сада откроют свои двери малышам в нынешнем году в Павлодарской области в рамках партнерства Евразийской группы и акимата региона. На днях меморандумы о взаимном сотрудничестве в реализации социальных проектов на 2014-й подписали главный исполнительный директор ERG (Eurasian Resources Group) Бенедикт Соботка и аким Павлодарской облас­ти Канат Бозумбаев.

ERG выкупила акции ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation PLC) и продолжает доб­рые традиции многолетнего социального партнерства с регионами, где расположены предприятия компании. Надо отметить, что по объемам выделяемых в рамках меморандумов средств Евразийская группа является лидером среди крупных компаний горно-металлургической отрасли.

В программы сотрудничества непременно входят проекты по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Особое внимание – развитию дошкольного образования. Так, в 2012 году в Аксу Павлодарской области, где расположены крупнейшие предприятия Группы – Аксуский завод ферросплавов и Аксуская элект­ростанция, был построен, а в начале 2013 года уже открыт ясли-сад № 20. Он стал первым дошкольным учреждением, где организованы ясельные группы, о чем так мечтали городские мамы. Сегодня его посещают 180 малышей. В восьми группах обу­чение ведется на казахском и русском языках.

– В нашем детском саду обустрое­ны просторные, светлые игровые и спальные комнаты, где малыши чувствуют себя комфортно и по-домашнему уютно, – рассказывает директор детсада Галия Кабашева. – Просторный спортивный зал оснащен всем необходимым для развития координации, силы и ловкос­ти. Успешно функционирует кабинет казахского языка, оборудован всем необходимым и кабинет психолога. Отдельно хотелось бы поблагодарить Аксуский ферросплавный завод за новое оборудование для кухни и прачечной: холодильники, электроплиты, стиральные машины, электрокотел.

Как сообщили в отделе образования города Аксу, в настоящее время вопрос нехватки детских садов в городе полностью решен.

– Долгое время наши женщины вынуждены были сидеть дома, так как детей не с кем было оставить. Теперь, благодаря госпрограммам «Балапан» и развития моногородов при поддержке нашего градообразующего предприятия, аксуские малыши ходят в садики и получают необходимое развитие и обучение, – сообщила методист отдела образования Зай­ра Абдрахманова.

Открытие детских садов в Павлодарской области – лишь небольшая часть из полусотни проектов меморандума 2014 года. Всего в регион направлено более 2,3 млрд. тенге. Финансирование осуществляется корпоративным фондом «ENRC Көмек», АО «ТНК «Казхром», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», которые входят в состав ENRC. Важно отметить, что финансируются проекты, совместно отобранные сторонами и направленные также на развитие здравоохранения, культуры. Оказывается помощь общественным объединениям и организациям по поддержке незащищенных слоев населения.

В нынешнем году компания направляет почти 800 млн. тенге на развитие регионального футбола – участие команд в турнирах и первенствах, проведение учебно-тренировочных сборов. Уделяется внимание волейбольным и теннисному клубам, более 500 млн. тенге направляются на реконструкцию Центрального стадиона в Павлодаре.

Думается, это поможет развитию и так достаточно сильного спорта в регионе. Взять тот же Аксу. Компания направила более 1 млрд. тенге на строительство Дворца спорта им. Иманжусупа Кутпанулы. Прекрасно оборудованные площадки позволяют проводить тренировки и турниры по футболу, волейболу, баскетболу, теннису. Уникальный комплекс дает возможность оттачивать технику не только обычным спортсменам, но и участникам паралимпийского движения.

– Ребята хотят заниматься спортом, просто у нас до этого помещение было не приспособленное. И здорово, что сейчас появилась такая возможность. Теперь готовимся к международным соревнованиям, – говорит чемпион Казахстана по настольному теннису Мурат Джапабаев.

Есть где разгуляться и детворе. Во многих дворах установлены современные спортивные городки и площадки. Это тоже результат государственно-частного партнерства в рамках меморандумов. На недавнем детском фестивале спорта, который уже пятый год организовывает в своем городе Аксуский завод ферросплавов, приезжие спортсмены могли по достоинству оценить спортивную инфраструктуру Аксу.

– Честно говоря, меня поразило количество детских спортивных площадок в Аксу. Я очень удивлен, завидую белой завистью, так как на сегодняшний момент Омск не может таким похвастаться, – отмечает тренер футбольной команды «Авангард» Андрей Кабанов.

Похвастаться таким плодотворным партнерством с ERG могут Актюбинская, Костанайская и Карагандинская области. Компания также подписала меморандумы с акиматами этих трех регионов.

В Актюбинской области сумма соглашения составила 800 млн. тенге. Средства пойдут на ремонт дорог и благоустройство дворов в областном центре, развитие социальной инфраструктуры в городе Хромтау, продолжение ежегодной поддержки Хромтауского горно-технического колледжа – кузницы кадров для предприятий АО «ТНК «Казхром».

В Костанайской области, где расположено одно из крупнейших предприятий Евразийской группы – Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объе­динение, отмечающее в текущем году 60 лет, выделено 830 млн. тенге на благоустройство города Аркалыка в рамках программы развития моногородов. Будет отремонтирована Кировская школа в поселке Кзыл-Жар, приобретено оборудование для Рудненского родильного дома, реконст­руирован сельский дом культуры в Карабалыкском райо­не. Направляются средства на развитие футбола и дзюдо. В поселке Качар построен и в нынешнем году будет безвозмездно передан в коммунальную собственность физкультурно-оздоровительный комплекс.

Именно за реализацию этого проекта ССГПО стало лауреатом в номинации «Лучший социальный проект» в категории «Субъект крупного предпринимательства» республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз-2013». В спортивном сооружении созданы все условия для продуктивных занятий волейболом, мини-футболом, теннисом и фитнесом.

– Мы не можем не радоваться тем положительным изменениям, которые происходят сегодня на нашем родном предприятии и в поселке Качар. Пос­ле трудовой смены вместе с детьми с удовольствием занимаемся в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. У команды нашего рудоуправления есть уже большие достижения: по результатам традиционной зимней спартакиады подразделение заняло третье общекомандное место, а футбольные матчи принесли победу, – делится успехами бригадир машинистов экскаватора горного участка добычи Качарского рудоуправления АО «ССГПО» Алтай Шегебаев.

Поселок долгое время находился в «замороженном» состоянии. И вот благодаря меморандумам качарцы стали свидетелями забытых за долгие годы новостроек.

– Сегодня можно с уверенностью сказать, что каждый подписанный меморандум является искренней заботой о людях, – констатирует аким поселка Качар Марат Куанышбаев. – Об этом позволяют судить те реальные дела, которые проведены в рамках документа в нашем поселке. Современное спортивное сооружение позволяет нам заботиться о здоровье подрастающего поколения, а это одна из задач, определенных Главой государства в Стратегии-2050. Большую роль в духовном развитии молодежи, безусловно, будут играть новая мечеть, а также церковь, строи­тельство которой начнется уже в нынешнем году. Мы благодарны за такое внимание и заботу!

Необходимой заботой будут охвачены и жители Карагандинской облас­ти. Сумма подписанного меморандума с акиматом региона в 2014 году превысила 600 млн. тенге. Финансирование осуществляется корпоративным фондом «ENRC Көмек», АО «ТНК «Казхром», АО «Жайремский ГОК», АО «Шубарколь комир», входящими в состав ENRC – дочерней компании ERG. Так, 135 млн. тенге направляются на финансирование капитального ремонта Реабилитационного центра для инвалидов в Каркаралинске. Более 50 млн. тенге предусмотрено на приобретение специального оборудования для областного Реабилитационного центра. В поселках Байтуган, Майоровка, Изен­да, Щербаковское, Шубарколь будут установлены многофункциональные спортивные корты. Оказывается спонсорская поддержка артистам и спорт­сменам области.

Не останется без внимания и сфера образования. На капитальный ремонт начальной школы в селе Тугус­кен и средней школы в селе Ынтымак направляется 48 млн. тенге. Кроме того, финансируется несколько проектов инфраструктуры населенных пунктов.

– В нынешнем году Евразийской группе исполняется 20 лет. Все это время поддержка социальных, культурных и образовательных проектов в регионах является одним из основных приоритетов нашей корпоративной политики. Компания ERG в продолжение этой доброй традиции намерена усиливать лидирующие позиции в социальной ответственности бизнеса среди крупнейших компаний Казахстана. Подписанные меморандумы являются еще одним реальным вкладом Группы в развитие регионов страны и благополучие ее жителей в соответствии с курсом Президента Н. Назарбаева по вхождению рес­публики в число тридцати конкурентоспособных стран мира, – отметил председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

Виктор ШУЛЕПИН