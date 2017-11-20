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​Партнерство укрепляется
Жубаныш Байгуринов

В работе мероприятия приняли участие первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин, первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, а также аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Работа комиссии началась с ознакомления с деятельностью крупнейшего инновационного производства – Актюбинского рельсобалочного завода, не имею­щего аналогов на постсоветском пространстве.

В ходе посещения предприятия члены межправительственной комиссии договорились о постав­ке до конца текущего года российским заказчикам термоупрочненных рельсов в объеме 7,5 тыс. тонн. Контракт заключен между АРБЗ и компанией «Российские железные дороги». К слову, первая партия продукции на следующий же день после подписания документа была отгружена в Челябинск.

Расширенное заседание комиссии состоялось в здании областного филиала партии «Нур Отан». Открывая его работу, Аскар Мамин отметил, что курс Казахстана на развитие стратегического партнерства с РФ остается неизменным. Это наблюдается и в сфере топ­ливно-энергетического комплекса: российские компании продолжают активно участвовать в разработке казахстанских нефтегазоконденсатных месторождений, на основе взаимовыгодных подходов осуществляется транспортировка нефти в третьи страны.

Другое важное направление – совместная деятельность по развитию транзитного потенциала.

Аскар Мамин также предложил актуализировать проект программы по индустриально-инновационному сотрудничеству между РК и РФ на среднесрочный период, взаимовыгодном привлечении инвестиций в обрабатывающую промышленность, энергетику, оказанию поддержки в реализации инвестпроектов. Программа включает в себя создание объектов на сумму 4,5 млрд долларов.

По словам Игоря Шувалова, тес­ные двусторонние отношения – залог успешной интеграции на всем Евразийском прост­ранстве. И нынешняя встреча Межправительственной комиссии направлена на то, чтобы и дальше углублять связи с целью снятия каких-либо препятствий, ограничений на пути движения товаров, услуг, человеческого капитала.

В свою очередь Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что благодаря тесным взаимосвязям с российскими партнерами сегодня налажено сотрудничество по всем направлениям. В частности, за 9 месяцев товарооборот области с регионами РФ вырос на 46% и составил 829 млн долларов. Развитие кооперации наблюдается ныне не только на примере АРБЗ, но и на успешной деятельности многих других компаний, в том чис­ле крупных транснациональных. Глава региона внес предложение в протокол заседания комиссии по обеспечению постоянного режима работы контрольно-пропускного пункта на приграничье с РФ, что, безусловно, поспособствует удобству передвижения граждан и товарообмену.

По завершении заседания Аскар Мамин и Игорь Шувалов подписали меморандум о сотрудничестве между двумя странами.

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