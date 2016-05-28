Партнерство в целях совершенствования Статьи 668 Алмат ШАКИРБАЕВ

Алихан Байменов в свою очередь подчеркнул важность и значимость опыта стран – членов ОЭСР и отметил вклад организации в совершенствование госслужбы стран – участниц хаба, включая совместные семинары, тренинги, «круглые столы», проведенные с директоратом по вопросам госуправления и территориального развития ОЭСР. В настоящее время хаб включает 34 страны-участницы, и расширение географии государств от Северной Америки и Европы, стран СНГ, Кавказа и Центральной Азии до ASEAN показывает, что партнерство в целях совершенствования госслужбы является универсальной необходимостью.



