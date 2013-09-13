Партнерство высшего статуса

Из четверти века 5 лет казахстанский банк ЦентрКредит работает в партнерстве с южнокорейским KB Kookmin Bank. Стратегический партнер вошел в состав акционеров БЦК, пожалуй, в самый непростой период: в момент разворачивания «спирали» мирового финансового кризиса, который впоследствии перерос в кризис глобальный экономический. Период был непростой, но партнеры решительно настроены на долгосрочный совместный проект и плодотворное сотрудничество. Пережив самую острую фазу кризиса, Kookmin Bank не только не вышел из БЦК (как предрекали некоторые «эксперты»), но и нарастил свое участие в акционерном капитале: приобретенный в 2008 году пакет акций был 2 года спустя увеличен с 30,55 до 41,9% акций АО «БЦК». Причем и БЦК, поддержанный новым акционером в кризисный и посткризисный периоды, смог не только устоять, но и подняться в национальном рейтинге банков на несколько ступеней. Не случайно банк избрал своим девизом слоган: «Приумножая ценности». Ценности равноправного партнерства, ценности бизнеса, ценности традиций.

…Как правило, в другие страны банки идут при развитых дружественных политических, межгосударственных отношениях и наличии благоприятного инвестиционного климата – за своими предпринимателями и клиентами. И с этой позиции шаг Kookmin Bank был более чем оправдан: в 2013 году исполняется 21 год со дня установления двусторонних дипломатических отношений.

– Только в 2012 году президенты Казахстана и Кореи обменялись официальными визитами. За последние 5 лет лидеры двух стран провели 5 встреч. Естественно, что такой интенсивный диалог на высшем уровне благотворно подействовал на развитие экономического сотрудничества в разных областях, – подчеркивает председатель правления KB Kookmin Bank Ли Кон Хо.

– К тому же за 75 лет проживания корейцев в Казахстане уже выросло три поколения корейцев! При этом они сохранили свои обычаи и традиции, и в то же время гармонично вписались в казахстанское сообщество. Иногда корейскую диаспору в Казахстане полушутя называют «четвертым жузом», который крепко стоит на ногах, имеет высокий авторитет и занимает свое уважаемое место в республике.

Есть и существенная экономическая составляющая: за последние два десятилетия прямые инвестиции Южной Кореи превысили 4 миллиарда долларов. С 2006 года все больше корейских инвестиций приходится на инфраструктуру, производство и высокие технологии. Так, в настоящее время в республике работает около 800 совместных предприятий с южнокорейским капиталом. В их числе LG International и LG Electronics, Samsung, SK Corporation, «Эн-Ти-Си», «Ритекс», автомобильные компании Ssangyong, Kia и Hyundai построили заводы по сборке автомобилей. Национальная энергетическая компания Korea Electric Power Corp помогает строить линии электропередачи и модернизировать электростанции. Строительные компании Dongil Highvill, Hanjin, Sung Won и Yurim строят жилые дома. Активно работают в Казахстане компании по ценным бумагам «Ханхва секьюритиз», «Хёндэ секьюритиз», Daewoo Capital. В числе масштабных проектов, реализуемых при участии корейского бизнеса, – нефтяная компания ADA Oil LLP, образованная южнокорейским консорциумом во главе с государственной Korean National Oil Corporation. В партнерстве с АО «НК «КазМунайГаз» компания осваивает Жамбылское месторождение в северной части Каспийского моря с запасами около миллиарда баррелей нефти. Консорциум корейских и казахстанских компаний строит нефтехимический комплекс стоимостью в 4 миллиарда долларов и работающую на угле «зеленую» тепловую электростанцию в Балхаше. В республике реализуется и ряд других проектов стоимостью от 8 до 9 миллиардов долларов в рамках Госпрограммы ФИИР. Таким образом, своими передовыми технологиями Южная Корея поддерживает внедрение программы социально-экономического развития «Казахстан-2030» и Стратегию «Казахстан-2050».

Во многом такая активность бизнеса, его вовлечение в казахстанскую экономику обусловили и выход корейского KB Kookmin Bank на финансовый рынок Казахстана. Спустя 5 лет можно говорить, что этот проект стал одним из наиболее значимых и успешных совместных проектов в банковском секторе. Первая пятилетка не была простой, сходятся во мнении партнеры, но она была продуктивной.

– За это время KB Kookmin Bank были переданы ключевые компетенции по различным сферам деятельности, – отмечает председатель правления KB Kookmin Bank Ли Кон Хо. – В БЦК направлены ключевые сотрудники на позиции топ-менеджеров банка, проведены учебные программы как для должностных лиц, так и для сотрудников банка. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Kookmin Bank сделал все возможное для развития партнерских отношений двух банков. Благодаря партнерству с КВ сегодня БЦК – это банк, в котором четко выстроены схемы продвижения бизнеса и управления качеством портфеля, усилена система внутреннего контроля в целях предотвращения финансовых инцидентов и защиты клиентов. Сокращены расходы в целях улучшения структуры портфеля, систематизирована работа по улучшению качества активов, сервисов, продуктов. Все это отличает «сегодняшний БЦК» от других.

Партнеры также считают, что горизонт работ все еще велик, не преодолены все последствия кризиса, рынок еще не поднялся до прежних объемов оборота и прежней активности.

– К сожалению, рынок пока не может в полной мере оценить преобразование банка, – отмечает и господин Ли Кон Хо. – И как следствие – пока банк не представляет высокую инвестиционную привлекательность для инвесторов. Я имею в виду, нет роста стоимости акций и других ценных бумаг, активности на фондовых рынках. Кроме того, свой отпечаток оставил мировой финансовый кризис. Поэтому, несмотря на то что БЦК и КВ без особых трудностей собирают плоды благотворного сотрудничества в различных сферах деятельности, до сих пор имеют место вопросы, касающиеся качества портфеля. Но несмотря на трудное положение в бизнес-среде Казахстана, усилие и сплоченность команды БЦК принесет свои плоды в скором времени. Kookmin Bank не пожалеет сил и возможностей для поддержания БЦК.

Инвестирование в БЦК корейской финансовой организацией – самое крупное за всю историю существования финансового сектора Кореи. И мы надеемся, что подобного масштаба сделка в скором времени принесет свои плоды. Более того, мы ожидаем увидеть БЦК как банк, представляющий Kookmin Bank на площадках Центральной Азии и России. В завершение хочу от всей души поздравить топ-менеджмент и всех сотрудников с грандиозным событием в истории банка – его 25-летним юбилеем.

НАША СПРАВКА.

KB Kookmin Bank – один из крупнейших банков Республики Кореи. Его рейтинги на конец августа 2013 г. от тройки международных рейтинговых агентств составили: Standard&Poor’s – «A», Moody’s – «A1», Fitch – «A». Банк занимает 72-е место в рэнкинге топ 1 000 банков мира по версии The Banker (июль, 2012 г.). KB Kookmin Bank – лидер на рынке корпоративного бизнеса, МСБ и физических лиц. Активы банка составили на конец 2012 года 243 млрд. долларов. Клиентская база – 30 млн. клиентов (июнь, 2013 г.). По данным Службы финансового надзора Кореи, на конец 2012 года KB Kookmin Bank имеет отделения и офисы в 10 странах мира через сеть дочерних подразделений с их филиалами. В том числе в Казахстане, Вьетнаме, Японии, КНР.

Алевтина ДОНСКИХ