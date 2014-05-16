Партнерство жизненно важно

Как отметил Глава государства, выступая с лекцией в МГУ им. М. Ломоносова, совокупный объем экономик только трех стран-участниц составляет 2,2 трлн. долларов, общий объем выпуска промышленной продукции – почти 1,5 трлн. долларов. Перспективный интеграционный эффект в виде прироста совокупного ВВП к 2030 году может достигнуть 900 млрд. долларов. Интеграция остро необходима и для решения вопросов водопользования, энергетических и транспортных ресурсов, социально-гуманитарного сотрудничества, включая образование, здравоохранение, науку, экологию.

Объем необходимых интеграционных работ очень большой, требует детального рассмотрения, высокого уровня компетентности, а интересы в конкретных областях не всегда сов­падают, идет поиск компромиссов.

Основные аргументы противников евразийской интеграции (которые при этом не дают конкретных экономических оценок) сводятся к утрате республикой суверенитета, поглощению ее «имперской» Россией и в конечном итоге «реинкарнации» Советского Союза. Однако существующая социальная структура и экономический уклад бывших союзных республик не дают на это никаких шансов. С таким же успехом можно утверждать, что Евросоюз – это «реинкарнация», к примеру, Австро-Венгерской империи. Словом, необходимость евразийской интеграции очевидна, и в перспективе она принесет свои положительные результаты.

Сергей СМИРНОВ,

редактор портала Oilnews.kz