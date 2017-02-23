​Партнеры и друзья

В ходе встречи с главой Представительства ЕС в Казахстане Траяном Христеа сенатор подчеркнула, что сотрудничество с Европейским cоюзом является одним из стратегических направлений внешней политики Казахстана. Дарига
Назарбаева отметила, что одним из приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества является эффективная реализация нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским cоюзом.
Траян Христеа подчеркнул, что Казахстан является наиважнейшим партнером ЕС и отметил роль парламентской дипломатии в укреплении взаимовыгодного сотрудничества.
Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Глава Представительства ЕС отметил, что университеты Европы готовы сотрудничать с казахстанскими вузами, 15 высших учебных заведений Казахстана уже отправили студентов по программе обмена в страны ЕС.
Перспективы расширения казахстанско-китайского сотрудничества были обсуждены на встрече с послом КНР в РК Чжан Ханьхуэйем.
Дарига Назарбаева отметила необходимость активизации взаимовыгодного взаимодействия между двумя странами на благо народов Казахстана и Китая.
Чжан Ханьхуэй проинформировал, что наступивший год является насыщенным в плане международных мероприятий. В июне нынешнего года в Астане пройдут саммит глав государств – членов ШОС, а также открытие Международной выставки «ЭКСПО-2017», в которых ожидается участие Председателя КНР Си Цзиньпина.