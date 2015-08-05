Партнеры проявили интерес

Владимир ОСИПОВ, Вена
В рамках визита проведены встречи c политическим руководством, деловыми и культурными кругами федеральной земли, в частности с президентом земельного Парламента Райнхарт Рором, заместителем главы земельного правительства Каринтии Беате Преттнер, представителями ведущих промышленных компаний.
В ходе встреч с руководством Каринтии австрийская сторона была информирована о политической и экономической ситуации в Казахстане, планах дальнейшего развития нашей страны в рамках пяти институциональных реформ и «100 конкретных шагов» по их реализации, перспективах сотрудничества с Казахстаном в контексте подготовки к ЭКСПО-2017, реализации программы «Нұрлы жол», проведении Зимней универсиады-2017.
Состоялась встреча К. Сарыбай с руководством ведущих индустриальных компаний Каринтии, заинтересованных в налаживании сотрудничества с Казахстаном, в ходе которой они проинформировали о своих проектах и планах в Казахстане. Представители австрийских деловых кругов проявили большой интерес к выставке «ЭКСПО-2017», отметив, что ее тема – «энергия будущего» – представляет несомненный интерес для фирм Каринтии, располагающих значительным опытом в развитии экологически чистых и возобновляемых видов энергии. Компании Каринтии, в частности BelluttiPlanenKlagenfurtGmbH, имеющие многолетний опыт в развитии зимних видов спорта, принимают участие в подготовке к Зимней универсиаде-2017 в Алматы.
В контексте подготовки к ЭКСПО-2017 и Зимней универсиаде в Алматы австрийские партнеры также выразили готовность оказать возможное содействие в развитии туристского потенциала Казахстана.
Посол также встретился с городскими властями и организаторами крупнейшего в Европе ежегодного международного фольклорного фестиваля в городе Филлах, посетил фестивальные площадки, ознакомился с возможностями участия Казахстана в мероприятии, которое позволит австрийской и европейской общественности получить больше представления о богатой и самобытной культуре нашей страны.

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