Пару иностранных сектантов задержали на съемной квартире в Петропавловске

Установалено, что периодически приезжая в область, они вовлекали жителей Петропавловска в практики своей секты, обещая "очищение".

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Северо-Казахстанской области пресекли незаконную религиозную деятельность двух граждан Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что они являются последователями незарегистрированной в Казахстане религиозной организации. С 2022 года, периодически приезжая в область, они вовлекали жителей Петропавловска в практики своей секты, обещая "очищение".

Они привлекали людей через своих последователей и общение в мессенджерах.

Правонарушители – 42-летний мужчина и 60-летняя женщина, были задержаны на съемной квартире по улице Я.Гашека. В отношении них составлен протокол по части 10 статьи 489 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Согласно санкции статьи, такое участие влечет штраф в размере 50 МРП. Организация, к которой причисляют себя нарушители, в РФ признана тоталитарной сектой и запрещена. В настоящее время проводятся дальнейшие проверки незаконной деятельности правонарушителей", – отметил заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.