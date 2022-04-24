Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих – глава Сената

Пресс-служба главы Сената Парламента РК опубликовала поздравление Маулена Ашимбаева с праздником Пасхи, сообщает Kazpravda.kz.

"Поздравляю всех православных казахстанцев со Светлым праздником Пасхи!

Для христиан этот день всегда был и остается одним из главных религиозных праздников. Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих.

Добрые традиции этого праздника вдохновляют людей на благие дела и устремления, служат утверждению в обществе таких ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

На новом этапе развития нашей страны все большее значение приобретает взаимное уважение друг к другу представителей различных этнических групп и конфессий. Сохранение мира, согласия и общенационального единства является залогом эффективной реализации повестки #ЖаңаҚазақстан.

Желаю всем православным крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во всех добрых начинаниях!" - говорится в поздравительном тексте председателя Сената.