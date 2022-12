Светлая заутреня с ночным крестным ходом и неповторимая Пасхальная литургия совер­шаются только раз в году. На ней читается начало Евангелия от Иоанна, где рассказывается о нашем спасении и о том, как Своим приходом Христос дал человечест­ву новый закон и новую жизнь.

«В начале было Слово…», «In the beginning was the Word…», «В начало беше Слово то…», «Im Amfang war das Wort…» – в каждом храме этот фрагмент звучит не на одном языке, а на нескольких – русском, английском, болгарском, немецком, китайском, арабском, гречес­ком, французском… Миллионы людей в эту светозарную ночь объединяются в молитве, в причастии, в общей радости.

Особый трепет в сердцах верую­щих вызывает Пасхальный канон – выдающееся произведение церковной словесности. Пышный, по-византийски изобилующий красивыми речевыми оборотами и сравнениями, он вводит верующих в дух и смысл самого праздника Воскресения Христова, заставляет всесторонне пережить душою и понять это событие.

Вот лишь маленький отрывок в переводе на русский язык: «Воскресения день! Просияем, люди! Пасха! Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни и с земли к небесам Христос Бог нас, песнь победную поющих, перевел».

Воскресение Христово – событие поистине вселенского масштаба. И отмечает его церковь целую неделю, которая назы­вается Светлой седмицей. А отдание праздника, то есть последний день, когда пасхальные песнопения звучат на богослужении, происходит только через 40 дней после ее нас­тупления, в среду шестой недели после Пасхи. Не закончится она и после сорокадневного периода, продолжившись в сердце каждого христианина.

Сколько бы лет подряд ты ни встречал Пасху, привыкнуть к ней невозможно. Всегда переживаешь светлый праздник по-новому. Как будто первый раз. Почему так важен этот праздник для нас? Не только потому, что Христос когда-то, больше 2 тысяч лет назад, воскрес из мертвых. Воскреснув, Он открыл путь к воскресению для каждого человека!

Самое страшное в жизни человека – смерть. Мысль о ней не оставляет в покое. Мы страдаем, когда уходят близкие, со страхом думаем о собственном смертном часе. И если бы не было воскресения, жизнь лишилась бы высшего смысла. Но у Бога все живы. Христос своим воскресением даровал людям надежду и знание о вечной жизни.

Проникновенные строки о празднике написал поэт Петр Синявский:

…Все печали наши

стали лишними,

Стала лишней

наша суета.

Ближние христосуются

с ближними,

Славят Воскресение Христа.