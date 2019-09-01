Общество
Пасмурная погода ждет казахстанцев 1 сентября, передает Kazpravda.kz.
"С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге, юго-западе республики сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере возможен град", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области возможен град.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман.
В Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 18 м/с.
Днем в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области местами – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, на севере Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
"С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге, юго-западе республики сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере возможен град", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области возможен град.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман.
В Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 18 м/с.
Днем в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области местами – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, на севере Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.