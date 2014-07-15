Пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Петропавловске

фото пресс-службы ДВД СКО

В результате ДТП в Петропавловске погиб пассажир мотоцикла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления административной полиции ДВД СКО.

"14 июля около 20 часов в Петропавловске зарегистрировано ДТП. По предварительной версии, авария произошла в результате того, что 21-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с рулевым управлением, совершил наезд на бордюр и допустил опрокидывание. В результате пассажир мотоцикла скончался на месте, а водитель с многочисленными травмами был госпитализирован в третью городскую больницу", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что пассажир мотоцикла в момент аварии был без защитного шлема. В настоящее время проводится экспертиза, по итогам которой будут известны детали происшедшего.

В полиции отметили, что большинство аварий с участием мототранспорта происходит из-за нарушения скоростного режима.

"В связи с этим административные полицейские напоминают владельцам мотоциклов, скутеров о том, что мотоэкипировка - это в первую очередь важный пункт обеспечения личной безопасности во время дорожного движения, а не просто модная атрибутика в гардеробе", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, за шесть месяцев 2014 года на дорогах Северо-Казахстанской области по вине водителей мотоциклов и скутеров были зарегистрированы 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 13 были травмированы.