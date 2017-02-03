​Пассажир угнал такси

Таксист тут же связался с полицейскими и попросил о помощи. Объявленный план-перехват, ориентировки, направленные во все городские и районные подраз­деления органов внутренних дел ДВД ЮКО, дали результат. В ходе оперативно-розыскных мероприя­тий сотрудники Толебийского РОВД обнаружили автомашину на территории Толебийского района и смог­ли установить и задержать подозреваемого в нападении. Им оказался 24-летний житель областного центра, ранее судимый. В качестве вещественных доказательств изъяты автомашина и игрушечный пистолет.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемый арестован. Полицейские выясняют все обстоятельства преступления.