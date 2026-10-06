Пассажира автобуса арестовали на 10 суток за хулиганство

Закон и Порядок

Мужчина намусорил в салоне автобуса и проигнорировал замечания пассажиров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице пассажир общественного транспорта привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД 

52-летний мужчина в автобусе выбросил под ноги отходы насвая, проявив неуважение к окружающим и проигнорировав замечания пассажиров.

За совершенное правонарушение мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда ему назначен арест сроком на 10 суток.

Полиция напоминает: соблюдение общественного порядка и уважительное отношение к окружающим являются обязанностью каждого гражданина. Нарушение установленных норм влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#арест #автобус #хулиганство #мужчина

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