Пассажира автобуса арестовали на 10 суток за хулиганство

Мужчина намусорил в салоне автобуса и проигнорировал замечания пассажиров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице пассажир общественного транспорта привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

52-летний мужчина в автобусе выбросил под ноги отходы насвая, проявив неуважение к окружающим и проигнорировав замечания пассажиров.

За совершенное правонарушение мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда ему назначен арест сроком на 10 суток.

Полиция напоминает: соблюдение общественного порядка и уважительное отношение к окружающим являются обязанностью каждого гражданина. Нарушение установленных норм влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.