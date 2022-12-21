Пассажирка каталась на багажнике автомобиля в Шымкенте – видео
Происшествия
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Экстремальный способ езды девушки – на багажнике автомобиля – по ночным улицам города Шымкента сняли на видео очевидцы, сообщает Kazpravda.kz.
Не осталась видеозапись без внимания стражей порядка. Полк патрульной полиции Шымкента выявил ее при мониторинге социальных сетей.
Как сообщается на странице в Instagram патрульной полиции, в отношении водителя ВАЗ был составлен административный протокол по части 1 адмстатьи «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». Теперь нарушителю нужно выплатить штраф в 5 месячных расчетных показателей.