Пассажирка каталась на багажнике автомобиля в Шымкенте – видео

Экстремальный способ езды девушки – на багажнике автомобиля – по ночным улицам города Шымкента сняли на видео очевидцы, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео instagram.com/patrol_police_of_shymkent

Не осталась видеозапись без внимания стражей порядка. Полк патрульной полиции Шымкента выявил ее при мониторинге социальных сетей.

Как сообщается на странице в Instagram патрульной полиции, в отношении водителя ВАЗ был составлен административный протокол по части 1 адмстатьи «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». Теперь нарушителю нужно выплатить штраф в 5 месячных расчетных показателей.