Общество
Пассажиров казахстанских транзитных поездов не будут проверять на границе России
В ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта" на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Бахтияр Макен поинтересовался, как будет решена проблема двойного досмотра пограничными службами тех поездов, которые в ходе своего маршрута вынуждены пересекать несколько раз границу между Казахстаном и Россией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на today.kz.

"Географически так сложилось, что некоторые наши железнодорожные маршруты пересекают территорию России. Например, пассажиров, следующих сообщением Астана – Уральск, на границе дважды проверяют как таможенные, так и пограничные службы – при выезде и при въезде в Казахстан, при этом у пассажиров нет цели ехать дальше в Россию. Это создает значительные неудобства людям. Данным законопроектом предусматривается новый порядок контроля пассажиров железнодорожного транспорта при пересечении госграницы Казахстана. Что меняет этот новый порядок и как будет реализован контроль пассажиров?" – спросил мажилисмен.

В свою очередь член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Валихан Кайназаров отметил, что законопроект разработан депутатами Парламента для совершенствования действующей системы госконтроля на транспорте, создания правовой основы для организации пограничного таможенного контроля на объектах транспортной инфраструктуры и развития казахстанского водного транспорта.

На вопрос коллеги Кайназаров ответил, что новый порядок будет касаться только железнодорожных сообщений, которые следуют безостановочным транзитом на территории другой страны.

"Как вы уже заметили, поезд, следующий по маршруту Астана – Уральск, порядка двух часов затрачивает на проверки. Но у нас, кроме этого, еще другие есть: Алматы – Уральск, Уральск – Актобе. С введением этой нормы, при условии безостановочного движения, будут исключены пограничный, таможенный и другие виды контроля. То есть пассажир будет следовать безостановочно, без проверки. Что это дает пассажиру? Удобство, экономию времени. Здесь надо еще добавить, что, по информации министерства, в скором времени они хотят запустить скоростной поезд Астана – Уральск. То есть, тоже при условии безостановочного движения, путь в Уральск будет намного короче", – сказал Кайназаров.

В целом депутат отметил, что данный законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 2 кодекса и 9 законов.

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