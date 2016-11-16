Происшествия
Пассажиров междугороднего автобуса эвакуировали спасатели в ВКО
Ксения Воронина
Пожарные Аягозского района на юго-западе Восточно-Казахстанской области эвакуировали 22 пассажира сломавшегося рейсового автобуса "Самара – Алматы", передает Kazpravda.kz.

"22 пассажирам помогли доехать до вокзала. Автобус сломался на трассе"Алматы – Усть-Каменогорск". В салоне находились дети, температура воздуха заметно понижалась. Спасатели прибыли на высокопроходимой технике КУНГ и эвакуировали людей. Расстояние от вокзала до места поломки составляло порядка 30 километров", – указали в ДЧС.

Кроме того, сотрудники "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" 14-15 ноября работали на 35-м километре автодороги "Семей – село Карауыл". Из снежного заноса ими было эвакуировано 3 человека.

Напомним, 14 ноября в ВКО было объявлено штормовое предупреждение.

ДЧС ВКО просит обратить граждан на сложившуюся погоду.

"В ближайщее время, по сведениям синоптиков, продержатся морозы. Населению стоит повременить с дальними поездками и не рисковать!", – говорится в сообщении департамента по ЧС.

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