Пассажиров междугороднего автобуса эвакуировали спасатели в ВКО
Ксения Воронина
Пожарные Аягозского района на юго-западе Восточно-Казахстанской области эвакуировали 22 пассажира сломавшегося рейсового автобуса "Самара – Алматы", передает Kazpravda.kz.
"22 пассажирам помогли доехать до вокзала. Автобус сломался на трассе"Алматы – Усть-Каменогорск". В салоне находились дети, температура воздуха заметно понижалась. Спасатели прибыли на высокопроходимой технике КУНГ и эвакуировали людей. Расстояние от вокзала до места поломки составляло порядка 30 километров", – указали в ДЧС.
Кроме того, сотрудники "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" 14-15 ноября работали на 35-м километре автодороги "Семей – село Карауыл". Из снежного заноса ими было эвакуировано 3 человека.