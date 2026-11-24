Фото: АО "Пассажирские перевозки"

В январе-октябре в Казахстане всеми видами транспорта перевезено 1,6 млрд пассажиров. Это на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Пассажирооборот за отчетный период составил 80,3 млрд пассажиро-километров (пассажирооборот, который показывает суммарное расстояние, пройденное всеми перевезенными пассажирами), увеличившись на 8,1% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Доходы от перевозки пассажиров во всех видах сообщения достигли 1,4 трлн тенге.

Основной объем пассажирских перевозок пришелся на автомобильный и городской электрический транспорт. За 10 месяцев им воспользовались 1,6 млрд пассажиров, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот данного вида транспорта составил 38,8 млрд пассажиро-километров, увеличившись на 9,5%.

Воздушным транспортом перевезено 13,8 млн пассажиров – на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот вырос на 10,7% и составил 28,2 млрд пассажиро-километров. Доходы от авиаперевозок достигли 852,1 млрд тенге.

На внутреннем водном транспорте перевезено 267,7 тыс. пассажиров, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот увеличился на 10,8% и составил 5,2 млн пассажиро-километров.

Морским и прибрежным транспортом перевезено 46,8 тыс. пассажиров. Это в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода 2025 года.

Железнодорожным транспортом воспользовались 15,7 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 13,3 млрд пассажиро-километров.

Больше всего пассажиров перевезено в Алматы – 394,8 млн человек, Астане – 285,6 млн и Карагандинской области – 122,2 млн человек.

По сравнению с прошлым годом заметнее всего количество перевезенных пассажиров выросло в Шымкенте – на 27,1%, Астане – на 10,3%, Карагандинской области – на 9,2% и области Жетісу – на 8,4%.

Наибольший пассажирооборот зафиксирован в Алматы – 24,7 млрд пассажиро-километров, Астане – 15,1 млрд и Шымкенте – 6,4 млрд.