Пассажирские поезда столкнулись в Египте

Семь погибших, более 100 раненых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

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В результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте к югу от Каира погибли, по меньшей мере, семь человек, ранены 112, сообщают власти.

Катастрофа произошла в 76 км к югу от египетской столицы, Каира. Как сообщило египетское железнодорожное ведомство, поезд, шедший из Гизы в Эль-Файюм, врезался сзади в состав Каир-Асуан.

Спасатели продолжают разбирать обломки покореженных и сошедших с рельсов вагонов.

Министерство здравоохранения Египта сообщило журналистам, что на место катастрофы прибыли 72 кареты «скорой помощи».

Власти сообщили, что больницы в районе катастрофы переведены в режим повышенной готовности в связи с массовым поступлением пациентов.

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что многие пострадавшие получили переломы и травмы головы.

По данным Минздрава, среди погибших в результате столкновения — машинист одного из поездов.

Причины катастрофы пока не установлены. Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси распорядился в срочном порядке расследовать обстоятельства трагедии.

Как сообщает египетская газета Youm7, премьер-министр страны Мустафа Мадбули выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что им будет оказана поддержка; он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Движение поездов на участке к югу от Гизы приостановлено; на место происшествия направили тяжелую технику для уборки поврежденных составов.

Столкновение произошло на перегоне между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка в районе Эль-Айят — недалеко от того места, где в феврале 2002 года произошла самая масштабная железнодорожная катастрофа в истории Египта: тогда в пассажирском поезде, следовавшем из Каира в Луксор, вспыхнул пожар.

После этого поезд проехал еще около девяти километров, прежде чем остановиться.

В той катастрофе, по официальным данным, погибло более 370 человек, хотя, согласно некоторым оценкам, число жертв было значительно выше.

Еще две аварии, произошедшие в этом же районе в 2009 году, унесли жизни десятков людей.

В Египте уже звучат призывы к министру транспорта уйти в отставку в связи с очередной железнодорожной катастрофой.

Напомним, в конце октября в Испании столкнулись два пассажирских поезда.