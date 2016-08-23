Пассажирские поезда временно меняют расписание

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В связи с проведением строительно-монтажных работ на перегоне Коктобе-БП3778 участка Алматы – Шу с 08.30 до 18.30 26 августа 2016 года будут изменены движения ряда пассажирских поездов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".
Так, переносятся дата и время отправления пассажирского поезда №10 Астана – Алматы с 22.15 25 августа на 04.30 26 августа, с 22.15 27 августа на 03.25 28 августа и с 22.15 29 августа на 00.50 30 августа – на 3 рейса.
Также переносятся дата и время отправления поезда №9 Алматы – Астана с 20.46 26 августа на 03.03 27 августа, с 20.46 28 августа на 00.56 29 августа – на 2 рейса.
Переносятся дата и время отправления поезда №33 Алматы – Актобе при следовании из Алматы с 20.18 26 августа на 02.28 27 августа в одном направлении на 1 рейс.
Переносятся дата и время отправления поезда №34 Актобе – Алматы с 21.52 28 августа на 00.04 29 августа в одном направлении на 1 рейс.
Кроме того, при следовании поезда №34 Актобе – Алматы-1 из Актобе 26 августа, начиная со станции Арысь, до станции Чу увеличены нормы времени стоянок, они составят 8 часов.
Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу "105".