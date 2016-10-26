Пассажирский автобус перевернулся на перевале в ВКО
В Восточно-Казахстанской области перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Серебрянск – Усть-Каменогорск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.
ДТП произошло сегодня ночью на горной дороге в районе Осиновского перевала. В автобусе находились 14 пассажиров, один из которых пострадал. С переломом ноги он был доставлен в больницу. Остальные отправились в пункт назначения на попутках.
По предварительной версии сотрудников ДЧС, авария произошла из-за гололеда. Точные причины выясняет полиция.