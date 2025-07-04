Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полиции раскрыли некоторые подробности аварии, сообщает Kazpravda.kz

«По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 3 июля с участием маршрутного автобуса, проводится проверка. Водитель автобуса, следуя по улице Косшыгулулы, на пересечении с улицей Серкебаева, не уступил дорогу автомобилю Ford, завершавшему маневр, в результате чего произошло столкновение. В результате несколько пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение», – детализировали в правоохранительных органах.

О состоянии пострадавших рассказали в Управлении общественного здравоохранения Астаны.

«В результате ДТП по улице Кошкарбаева по линии скорой помощи были доставлены четверо пострадавших с различными ушибами, один из них доставлен в Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н.Д Батпенова, остальные трое в многопрофильную городскую больницу №3», – сказано в информации.

В связи с отсутствием травм пациентов направили на амбулаторное лечение после проведения медицинского осмотра.

Напомним, это не первое ДТП с участием автобуса в столице. Вечером 2 июня на проспекте Республики произошло жуткое ДТП. Водитель автобуса, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Есть пострадавшие, в их числе 8-летняя девочка, которая из-за аварии лишилась ног.