Пассажирский автобус загорелся в Нур-Султане

В городе Нур-Султане у маршрутного автобуса загорелся двигательный отсек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычанйым ситуациям столицы.

27 июля в 14:45 часов пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о том, что на пересечении улиц Керей-Жанибек хандар и Туркестан горит автобус.

По прибытии пожарных установлено, что горит двигательный отсек маршрутного автобуса. Пожар потушили в 14:58. Жертв и пострадавших нет.

В тушении было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС Нур-Султана.