Пассажирский поезд "Нур-Султан – Нұрлы-жол – Риддер" изменит маршрут движения

Общество
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Фото с сайта zaleskiy.com
АО "Пассажирские перевозки" напоминает об изменении расписания и маршрута пассажирского поезда №375/376 сообщением "Нур-Султан – Нұрлы-жол – Риддер", передает Kazpravda.kz.   

Как сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", после многочисленных обращений в адрес перевозчика была проведена работа по согласованию с Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и акиматом Восточно-Казахстанской области по изменению маршрута вышеуказанного пассажирского поезда.

С 22 мая 2019 года данный подвижной состав будет проходить через железнодорожной участок Семей-Шар-Өскемен (вместо Семей-Локоть-Өскемен).

Вместе с тем, будет изменено движение пассажирского поезда № 086 сообщением "Нур-Султан – Сарыагаш". Состав будет отправляться и прибывать на столичный железнодорожный вокзал "Нурлы-жол".

Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону "105" (звонок со стационарного телефона бесплатный).

Национальный перевозчик призывает пассажиров заранее планировать свои поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-покупки через официальный сайт без комиссии.

"При покупке билетов настоятельно рекомендуем не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц и при фактах нелегальной продажи или безбилетного проезда в поездах просим проявлять активную гражданскую позицию и обращаться в Линейные отделы полиции Департамента полиции на транспорте МВД РК, сотрудники которых на постоянной основе находятся на вокзалах, или писать на блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер", – отметили в АО "Пассажирские перевозки".

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