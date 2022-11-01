Пассажирский поезд столкнулся с Audi в Жамбылской области, погибли 6 человек

Сегодня утром, 1 ноября, в 08.55 часов из линейного отдела полиции на станции Турксиб поступило сообщение, что в селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с Audi, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП погибли 6 человек.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.

На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа, сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.