Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Атырау

Закон и Порядок
1947
Серик Кабдулов
Иллюстративное фото: itsabouttravelling.com
Пассажирский Boeing 767 совершил вынужденную посадку в аэропорту Атырау, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, 23 сентября в 21:35 пассажирский самолет Boeing 767 совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Атырау. Авиалайнер совершал международный рейс по маршруту Нур-Султан – Стамбул.

По предварительным данным, вынужденная посадка была совершена по техническим причинам (неисправность топливной системы).

На борту пассажирского самолета находилось 205 пассажиров (из них 5 детей и 5 членов экипажа). Пострадавших нет.

