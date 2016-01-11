Пассажиры аварийного рейса Air Astana благополучно добрались до Алматы

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Пассажиры рейса КС872 Air Astana, совершившего 10 января по пути из Москвы в Алматы аварийную посадку в Атырау, благополучно добрались до Алматы. Об этом сообщили представители авиакомпании корреспонденту Kazpravda.kz
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"10 января посадка в аэропорту Атырау была выполнена в штатном режиме. 95 пассажиров данного рейса были вывезены в тот же день дополнительным рейсом в 20.20 местного времени и остальные 24 пассажира – регулярным рейсом КС 886 в 23.20", – сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям Air Astana Тлек Абдрахимов.
Незапланированную посадку самолет совершил по техническим причинам, уточнил представитель компании.
"На эшелоне на борту сработала сигнализация Cabin altitude (Высота в кабине), информирующая о неисправности автоматической системы контроля давления в салоне воздушного судна. Экипаж принял решение о снижении и посадке в аэропорту Атырау. В процессе снижения в салоне автоматически выпали кислородные маски", – пояснил он, добавив, что "в настоящее время инженерная служба производит анализ полетной информации, по результатам которой будет продолжена инспекция самолета".
Между тем специалисты назвали причину возгорания
самолета авиакомпании – SCAT, произошедшего в июне прошлого года в аэропорту Актау.
"Причиной пожара на борту самолета Boeing-737 авиакомпании SCAT, произошедшего в июне 2015 года в аэропорту Актау, стало самопроизвольное разрушение кислородного шланга при заправке воздушного судна", – обнародовало результаты проверки Министерство по инвестициям и развитию РК.
Напомним, 16 июня самолет Boeing-737, выполнявший рейс DV 742 по маршруту Астана – Актау, вылетел по расписанию и произвел посадку в аэропорту Актау. Тогда представители сообщили, что самопроизвольное возгорание произошло при проведении технического обслуживания воздушного судна после того, как произошла высадка пассажиров и разгрузка багажа.