Пассажиры натянули веревку и развесили одежду в столичном автобусе (видео)

20 февраля в социальных сетях было опубликовано видео из салона столичного автобуса, где неизвестные развесили вещи. В компании City Transportation Systems прокомментировали инцидент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram компании.

Скриншот с видео instagram.com/cts_kz

Случай произошел на маршруте №21.

«При просмотре видеозаписи с камер в общественном транспорте установлено, что в 20:29 на остановке «парк «Астана» в автобус №21 зашли пассажиры, которые начали поспешно натягивать веревку в салоне и развешивать вещи. Один из участников действий и некоторые пассажиры снимали происходящее на видео.

Данные пассажиры доехали до следующего остановочного пункта «Центр семейного отдыха Аiland» и вышли из автобуса, собрав веревку с развешанными вещами», – рассказали в CTS.

Надо сказать, что помимо носков, маек свидетелям «перфоманса» пришлось лицезреть и нижнее белье.

Теперь «шутниками» займется полиция. В CTS сообщили, что видеоматериал направят ДП для правовой оценки и принятия соответствующих мер реагирования.