Пассажиры - о ЧП на железной дороге в Актюбинской области

Два вагона пассажирского поезда №317, направлявшегося из Бишкека в Самару, сошли с рельсов на станции Бершогир Шалкарского района Актюбинской области, передает Кazpravda.kz .

Фото: t.me/News of Aktobe region

Как сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области, 5 марта, около 10:15, на станции Бершогир Шалкарского района в результате бокового столкновения с маневровым тепловозом произошел сход двух вагонов пассажирского поезда № 317, направлявшегося из Бишкека в Самару.

В поезде находилось свыше 200 человек. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Пассажирам было организовано питание и оказана вся необходимая помощь.

"Мы - пассажиры поезда № 317. Получилось так, что произошла аварийная ситуация. Нам пришлось задержаться на станции Бершогир. Здесь нас накормили, напоили. Организовать горячее питание для такого количества народа – это большой труд. Здесь есть дети, бабушки и дедушки", - рассказывает пассажир поезда.

На место происшествия отправлен восстановительный поезд. ДЧС совместно с КТЖ проводит работы по восстановлению железной дороги.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются комиссией, созданной АО "Қазақстан темір жолы" и Департаментом чрезвычайных ситуаций региона.