Пассажиры ограбили водителя автобуса в Костанае

Инцидент произошел вечером 13 декабря на конечной автобусной остановке. На место происшествия первыми прибыли участковый инспектор полиции Северного отдела УВД города Алмас Фазылахметов и его напарник капитан Асхат Кукамбеков.
В маршрутном автобусе №11, который ездит в направлении Узкой Колеи, находился избитый 43-летний водитель.
"Потерпевший сообщил нам, что на конечной остановке на него напали два пассажира в масках. Избив водителя дубинкой, они забрали все вырученные за целый день деньги – 12 тысяч тенге", – рассказал майор полиции Фазылахметов.
В течение получаса полицейские задержали одного из нападавших. Им оказался 23-летний житель Узкой Колеи. В июне этого года подозреваемый был осужден к трем годам ограничения свободы за совершение кражи. Однако не встал на путь исправления, спланировав новое тяжкое преступление – разбой. С собой в напарники он взял 17-летнего знакомого.
Вооружившись битой и надев вязаные маски, подозреваемые дождались момента, когда водитель доедет до конечной остановки. Вместо положенной оплаты за проезд они нанесли множественные удары по голове и телу потерпевшего.
В настоящее время в отношении организатора разбоя возбуждено уголовное дело по статье 192 части 2 Уголовного кодекса РК "Разбой". Его несовершеннолетний подельник находится под подпиской о невыезде.
Потерпевший находится на лечении в городской больнице, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.