Пассажиры помогали тушить загоревшуюся маршрутку в Семее
В Семее во время движения загорелось маршрутное такси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
ЧП произошло рядом с остановкой "Технический институт".
"Начал тлеть утеплитель бака, пассажиры заметили дым и сообщили водителю. К счастью, он не запаниковал и вывернул маршрутное такси с проезжей части. После чего все пассажиры вышли и приступили к заливке отсека двигателя огнетушителем. Этого, конечно, было недостаточно, поэтому своевременно прибывшие огнеборцы подали один ствол и "добили" возгорание в течение пары минут", – рассказали в ДЧС.
Площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. По причине пожара отрабатывается версия неосторожного обращения с агрегатом повышенной опасности. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
В ликвидации пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники службы пожаротушения.
Аналогичный случай произошел в Усть-Каменогорске несколько дней назад.