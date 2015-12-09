Политика
Пассажиры в РК смогут выходить из авто без разрешения полиции
Жания Уранкаева
Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон РК "О дорожном движении", передает корреспондент Kazpravda.kz.

В заключении законопроекта отмечается, что в октябре прошлого года в силу вступил закон "О дорожном движении", в котором содержится норма, которая запрещает пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения. Новыми поправками в действующий закон предлагается исключить этот запрет.

Владислав Косарев, представляя законопроект отметил, что исполнение закона выявило сложности правоприменения отдельных его норм.

"В связи с этим 20 ноября прошлого года депутаты фракции "Народные коммунисты" инициировали законопроект "О внесении изменений в закон РК "О дорожном движении", в котором предлагали исключить норму о том, что пассажир обязан не покидать транспортное средство в случае остановки сотрудниками органов внутренних дел без разрешения", – сказал народный избранник.

Он добавил, что это предложение в феврале 2015 года поддержало Правительство.

Также поправками предусматривается исключить административную ответственность за оставление пассажирами кабины транспортного средства в случае его остановки полицейскими. 

"Принятие законопроекта по вопросам дорожного движения позволит устранить вышеназванные правовые коллизии и необоснованные наложения штрафов на пассажиров транспортных средств", – сказал депутат.

Кроме того, добавил он, предлагается увеличить пошлину за выдачу государственных регистрационных номеров с определенным сочетанием цифр либо цифр и букв.

Внесены поправки касательно определения сроков оформления, давности исполнения, добровольного исполнения предписания о необходимости уплаты штрафа, оформляемого, если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

Отметим, что обсуждение закона "О дорожном движении" вызвало бурную реакцию мажилисменов. Ряд из них выступили с дополнениями и предложениями. 

Между тем, министр внутренних дел РК Калмухамбет Касымов  напомнил о том, в Казахстане за 11 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 2 235 человек, количество ДТП снизилось по сравнению с прошлым годом на 6,7% , количество погибших снизилось на 5,7%, раненых на 6,2% .

"За 11 месяцев 2015 года в Казахстане зарегистрировано 17 283 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 235 человек и получили травмы более 22 тысяч человек", – сказал министр.

Популярное

Все
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Снег и дожди идут в Казахстан
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Вооруженные силы Казахстана подняты по учебной тревоге
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Как будут отдыхать в мае казахстанцы
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге

Читайте также

Политика , Кадровые назначения
Сменился глава департамента Агентства по делам госслужбы по…
Международное сотрудничество , Политика , В мире
Организация исламского сотрудничества приняла резолюцию по …
Политика
Зарубежные эксперты считают программу масштабных реформ Ток…
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Куанышбек Уштаев назначен командующим войсками региональног…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021