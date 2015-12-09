Пассажиры в РК смогут выходить из авто без разрешения полиции
Жания Уранкаева
Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон РК "О дорожном движении", передает корреспондент Kazpravda.kz.
В заключении законопроекта отмечается, что в октябре прошлого года в силу вступил закон "О дорожном движении", в котором содержится норма, которая запрещает пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения. Новыми поправками в действующий закон предлагается исключить этот запрет.
Владислав Косарев, представляя законопроект отметил, что исполнение закона выявило сложности правоприменения отдельных его норм.
"В связи с этим 20 ноября прошлого года депутаты фракции "Народные коммунисты" инициировали законопроект "О внесении изменений в закон РК "О дорожном движении", в котором предлагали исключить норму о том, что пассажир обязан не покидать транспортное средство в случае остановки сотрудниками органов внутренних дел без разрешения", – сказал народный избранник.
Он добавил, что это предложение в феврале 2015 года поддержало Правительство.
Также поправками предусматривается исключить административную ответственность за оставление пассажирами кабины транспортного средства в случае его остановки полицейскими.
"Принятие законопроекта по вопросам дорожного движения позволит устранить вышеназванные правовые коллизии и необоснованные наложения штрафов на пассажиров транспортных средств", – сказал депутат.
Кроме того, добавил он, предлагается увеличить пошлину за выдачу государственных регистрационных номеров с определенным сочетанием цифр либо цифр и букв.
Внесены поправки касательно определения сроков оформления, давности исполнения, добровольного исполнения предписания о необходимости уплаты штрафа, оформляемого, если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.
Отметим, что обсуждение закона "О дорожном движении" вызвало бурную реакцию мажилисменов. Ряд из них выступили с дополнениями и предложениями.
Между тем, министр внутренних дел РК Калмухамбет Касымов напомнил о том, в Казахстане за 11 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 2 235 человек, количество ДТП снизилось по сравнению с прошлым годом на 6,7% , количество погибших снизилось на 5,7%, раненых на 6,2% .
"За 11 месяцев 2015 года в Казахстане зарегистрировано 17 283 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 235 человек и получили травмы более 22 тысяч человек", – сказал министр.